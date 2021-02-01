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Шапка з помпоном і пуховик: Кейт Міддлтон підкорила мережу простим образом на кожен день

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 01 лютого 2021 10:59
Шапка з помпоном і пуховик: Кейт Міддлтон підкорила мережу простим образом на кожен день Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Автор: Lite

Кейт Міддлтон знову здивувала фанатів. Цього разу герцогиня вирішила показати власну реальність, вийшовши в ефір під час прогулянки по заміських територіях будинку в Норфолку. Герцогиня Кембриджська записала відео в режимі селфі, щоб нагадати батькам про необхідність приділяти час собі та своєму відпочинку. На думку дружини принца Уільяма, ці хвилини стануть профілактикою ментального здоров'я.

"Чи то фотографія, мистецтво, музика чи поезія - це речі, які змусять вас почувати себе добре". Це важливе послання Кейт записала напередодні Тижня психічного здоров'я дітей, який проходить з 1 по 7 лютого. Що примітно: для настільки милого відео герцогиня вибрала не менш милий образ. Багатодітна мама приміряла темно-синю куртку Barbour вартістю $219 і шапку з великим пухнастим помпоном. Кейт зробила мінімальний макіяж, а волосся просто вільно розпустила. Виглядала герцогиня просто і мило, що вкотре зачарувало шанувальників, які люблять її за щирість.

Кейт в образі на кожен день (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Примітно також, що за твердженням британських ЗМІ, це було перше в історії селфі серед високопоставлених членів британської королівської сім'ї.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон розповіла про незвичайні навички, яких набула на карантині.

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