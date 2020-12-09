Шикарна: Кім Кардашьян демонструє розкішне тіло в стильному костюмі Dior

Кім Кардашьян постала в новому образі, який покликаний довести: навіть у речах з чоловічої колекції зірка мережі виглядає неймовірно привабливо і жіночно. Інстадіва приміряла брючний костюм Dior: класичні брюки зі стрілками і подовжений піджак з блідо-блакитного атласу. Розбавили образ незвичайні деталі: берет з яскравим багатобарвним принтом, ажурні рукавички, шовкова краватка, синій ремінь, який допоміг виділити осину талію зірки, а завершували стильний і ефектний лук капці з принтом бредна.



Кім в стильному чоловічому костюмі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім виклала в мережу масу фото, відзначивши креативного директора Dior men's Кім Джонс. Така колаборація викликала бурю емоцій у фоловерів, які почали вітати зірку і хвалити її красоту. "Це щось", "Шик", "Вау", "Неймовірна", "Дивна", "Одержимість", "Дуже красива", "Я просто закоханий у це", - такі коментарі продовжують з'являтися під постом Кардашьян.



Кім обожнює коричневі і бежеві відтінки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше Кім показала ще один стильний образ total beige. Вона приміряла облягаючий гольф, штани в ковбойському стилі, а також вишукані ботильйони на підборах. Варто відзначити, що тілесні відтінки сьогодні в тренді, а універсальність таких речей робить їх улюбленцями всіх модниць планети.

Раніше ми писали, що Кім Кардашян показала розкішне тіло в міні-бікіні.