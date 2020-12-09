ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шикарна: Кім Кардашьян демонструє розкішне тіло в стильному костюмі Dior

Новость на русском → США, Середа 09 грудня 2020 20:27
Шикарна: Кім Кардашьян демонструє розкішне тіло в стильному костюмі Dior Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян постала в новому образі, який покликаний довести: навіть у речах з чоловічої колекції зірка мережі виглядає неймовірно привабливо і жіночно. Інстадіва приміряла брючний костюм Dior: класичні брюки зі стрілками і подовжений піджак з блідо-блакитного атласу. Розбавили образ незвичайні деталі: берет з яскравим багатобарвним принтом, ажурні рукавички, шовкова краватка, синій ремінь, який допоміг виділити осину талію зірки, а завершували стильний і ефектний лук капці з принтом бредна.

Шикарна: Кім Кардашьян демонструє розкішне тіло в стильному костюмі DiorШикарна: Кім Кардашьян демонструє розкішне тіло в стильному костюмі DiorШикарна: Кім Кардашьян демонструє розкішне тіло в стильному костюмі Dior
Кім в стильному чоловічому костюмі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім виклала в мережу масу фото, відзначивши креативного директора Dior men's Кім Джонс. Така колаборація викликала бурю емоцій у фоловерів, які почали вітати зірку і хвалити її красоту. "Це щось", "Шик", "Вау", "Неймовірна", "Дивна", "Одержимість", "Дуже красива", "Я просто закоханий у це", - такі коментарі продовжують з'являтися під постом Кардашьян.

Шикарна: Кім Кардашьян демонструє розкішне тіло в стильному костюмі Dior
Кім обожнює коричневі і бежеві відтінки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше Кім показала ще один стильний образ total beige. Вона приміряла облягаючий гольф, штани в ковбойському стилі, а також вишукані ботильйони на підборах. Варто відзначити, що тілесні відтінки сьогодні в тренді, а універсальність таких речей робить їх улюбленцями всіх модниць планети.

Раніше ми писали, що Кім Кардашян показала розкішне тіло в міні-бікіні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода мода Кім Кардашян
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Знадобилося кілька пострілів: сили ООС збили безпілотник бойовиків на Донбасі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Знадобилося кілька пострілів: сили ООС збили безпілотник бойовиків на Донбасі