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В шубі і з голим животом: Белла Хадід показала трендовий образ для найсміливіших

Новость на русском → Понеділок 09 листопада 2020 22:27
В шубі і з голим животом: Белла Хадід показала трендовий образ для найсміливіших Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Ольга Турчанікова

Модель вміє підбирати образи

Белла Хадід - одна із найбільш популярних і успішних моделей в світі, яка, до того ж, давно заслужила статус ікони стилю. 24-річна красуня вміє зробити образи привабливими, комбінуючи масу різних речей. Така багатошаровість у поєднанні із пікантними деталями стала вже її фірмовою. Кілька годин тому молодша Хадід показала черговий аутфіт, який можна сміливо можна брати на озброєння сміливим дівчатам, які не бояться оголятися навіть в холодну полру року.

В шубі і з голим животом: Белла Хадід показала трендовий образ для найсміливіших

Модель вчить складати стильні образи (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ склали білі кроп-топ, який модель носить з чорною нижньою білизною, ультрамодного крою рвані джинси з високою посадкою, а також біла сорочка, шкіряний жилет і в довершення - шуба, яку Белла взяла з собою на випадок похолодання. Не забула Хадід і про своїх улюблені аксесуари. Широкий коричневий ремінь, вузькі сонцезахисні окуляри, багатошарові перлинні намиста, сережки у вигляді ланцюгів, а також маса кілець на пальцях... За аутфітом Белли можна сміливо відстежувати всі модні тенденції з подіумів і глянцевих журналів!

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