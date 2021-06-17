Як скорегувати зону живота: стиліст навчила, як виглядати стрункіше
Далеко не кожен живіт потребує корекції. Дуже часто дівчата приписують собі те, чого у них навіть немає, те, що бачать тільки вони самі. Але, якщо проблема дійсно існує і дуже хочеться її вирішити для початку хоча б візуально?
Стиліст Віка Барва на сторінці в Instagram навчила, як це зробити правильно.
Животи бувають різні: м'які і тверді, круглі і запалі. Животи можуть змінювати свою форму протягом місяця, після смачної їжі. У животах виношуються діти і не завжди вони швидко приходять в норму, а буває і так, що зовсім не приходять.
Складки на животі, коли ви сидите – це нормально. Це шкіра і нікуди вона не дінеться! А кубики преса - це не сенс життя. Часто кубики преса - це правильне світло і ракурс. Все!
Якщо, після прочитаного вище, ви розумієте, що візуальна корекція не завадить, тоді є кілька дієвих прийомів, які допоможуть вам.
- Висока або середня посадка низів в поєднанні з щільною однотонною тканиною здатна стягувати і коригувати животик.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
- Вільна посадка плечових виробів - верх повинен закінчуватися нижче найширшого місця.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
- Багатошаровість з розстебнутим другим шаром створює вертикальні лінії, здатні витягнути силует і відтягнути увагу від проблемної зони.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
- Злегка завищена талія з достатнім ступенем свободи в речах, без обтяжки.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
- Драпірока, запахи - речі з такими елементами можуть істотно допомогти сховати проблемну зону.
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)
Нагадаємо, що раніше стиліст Ольга Чистова розповіла, з чим поєднувати трендові літні сумки.