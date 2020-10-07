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Немов подруги: 47-річна Ванесса Параді і 21-річна Лілі-Роуз Депп підкорили Париж стильними образами

Новость на русском → Середа 07 жовтня 2020 21:21
Немов подруги: 47-річна Ванесса Параді і 21-річна Лілі-Роуз Депп підкорили Париж стильними образами Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)
Автор: Ольга Турчанікова

Актриса з дочкою порадували спільним виходом

щоВанесса Параді і в її юна дочка Лілі-Роуз Депп, яка пішла по стопах батьків, стали головними героїнями світських хронік. Вони відвідали показ Chanel, який пройшов в рамках Тижня моди в Парижі. Як мати, так і дочка виглядали просто чудово, чим неймовірно порадували фанів. Вони вибрали стильні вбрання і з задоволенням позували фотографам на червоних доріжках.

Немов подруги: 47-річна Ванесса Параді і 21-річна Лілі-Роуз Депп підкорили Париж стильними образамиНемов подруги: 47-річна Ванесса Параді і 21-річна Лілі-Роуз Депп підкорили Париж стильними образами
Мати і дочка виглядали однаково розкішно (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Лілі-Роуз одягла джинси, кроп-топ, що оголив її живіт, і рожевий твідовий жакет, в руки 21-річна посланниця будинку взяла сумочку йому в тон. Ванесса підібрала для виходу чорні атласні штани, а також чорно-білий жакет з орнаментом, який доповнила чорним намистом. Обидві вони були у відмінному настрої, багато сміялися і насолоджувалися увагою.

Немов подруги: 47-річна Ванесса Параді і 21-річна Лілі-Роуз Депп підкорили Париж стильними образами

Ванесса і Лілі-Роуз порадували спільним виходом (фото: instagram.com/ofivetv)

Дочка Джонні Деппа встигла запостити пару фото разом зі своєю знаменитою мамою у своїх Instagram-сторіз, подякувавши Chanel за запрошення на шоу. Спільні фото мами і дочки вже встигли наробити шелесту в мережі. Шанувальники не можуть намилуватися красою обох, а ще відзначають, як відмінно виглядає Ванесса. Виглядали вони з дорослою дочкою, немов подруги.

Нагадаємо, дочка Ванесси Параді і Джонні Деппа обожнює відверті вбрання. Саме їх вона обирає найчастіше під час виходів на червону доріжку. Так що цього разу вона була одягнена досить скромно.

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