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Збираємо осінній модний гардероб: стиліст поділилася підказками

Новость на русском → Субота 03 жовтня 2020 17:45
Збираємо осінній модний гардероб: стиліст поділилася підказками Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст розповіла, як сформувати модний осінній гардероб і вибрати ідеальні джинси

Сезонний гардероб, зібраний з базових речей з додаванням трендових акцентів, стає основою для створення десятків образів як на кожен день, так і з особливої нагоди. Головне – вміти поєднувати предмети гардероба між собою, міксуючи деталі. Стиліст Ксенія Господінова розповіла в Instagram, як зібрати модний осінній образ.

Експерт дала кілька порад для створення стильного гардеробу на осінь:

1.Не варто зберігати посилання на окремі речі, краще зберігати й надихатися готовими, цілісними образами.

Збираємо осінній модний гардероб: стиліст поділилася підказками

Збираємо осінній модний гардероб: стиліст поділилася підказками

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

2.Перед створенням гардеробу варто визначитися з колірною гамою, щоб всі речі поєднувалися між собою.

Збираємо осінній модний гардероб: стиліст поділилася підказками

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

3.Підібрати актуальну взуття: оптимально 3-4 пари. Наприклад: кросівки, черевики на низькому ходу і взуття на підборах.

Збираємо осінній модний гардероб: стиліст поділилася підказками

Збираємо осінній модний гардероб: стиліст поділилася підказками

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

4.Не забувайте про основу всіх луків — базовий гардероб.

Збираємо осінній модний гардероб: стиліст поділилася підказками

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

5.Красиві аксесуари піднімуть на новий рівень найпростіший і базовий лук.

Збираємо осінній модний гардероб: стиліст поділилася підказками

Збираємо осінній модний гардероб: стиліст поділилася підказками

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Стиліст нагадала, що кращий друг і щоденна выручалка багатьох гардеробів, комфортний і вічно актуальний — денім і навчила вибирати ідеальні джинси.

1.Джинси не повинні бути великі в талії: так ви тільки будете здаватися ширше.

2. Слідкуйте за тим, де розташовані задні кишені: вони повинні бути чітко на рівні сідниць.

3.Звертайте увагу на якість.

Збираємо осінній модний гардероб: стиліст поділилася підказками

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Не забувайте подивитися під час примірки на бічний шов: в тому випадку, коли він починає кривитися і "їздити" по гомілці, ваші ноги візуально здаються кривими і більш повними.

5.Вибирайте трендові та ексклюзивні моделі.

Нагадаємо, що дизайнер Андре Тан перерахував антитренди осіннього сезону 2020.

До речі, стиліст Анна Івахненко познайомила з взуттєвими трендами 2020.

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