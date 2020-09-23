Спокуслива Барбі: Кім Кардашьян у стильному вбранні захопила ідеальною фігурою

Зірка показала чергову стильну колаборацію

Кім Кардашьян не перестає приємно дивувати своїх фанатів. Новий образ, який вона показала у мережі Instagram, вийшов по-справжньому стильним і максимально гарячим. 39-річна зірка мережі приміряла чорно-білий костюм з дрібним принтом від Balmain. Шорти, піджак з фактурними плечима, рукави-перчаки і незвичайної форми сумочка – все разом зробило Кім схожою на еротичну ляльку. Так вона і підписала серію знімків: "Balmain Barbie".

Ще один аксесуар, який дружина Каньє Уеста одягла на останньої фотографії в галереї – захисна маска, зшита з такого ж матеріалу, як і всі речі. Схоже, світ фешн всерйоз має намір зробити цю річ повноцінним елементом колекцій і базового гардероба. На ноги вона взула в'єтнамки.

Зірка приголомшила мережу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Окремої уваги заслуговує зачіска і макіяж Кім: ідеально гладке і шовковисте волосся Кім поклали у високий хвіст, зробивши також милий косий чубчик. Мейк-ап з накладними віями, розгонистими бровами і досконалим тоном шкіри зробив знаменитість неймовірно милою.

Чи потрібно говорити, що шанувальники залишилися в захваті від пікантного лука своєї улюблениці? Вони поставили посту більше 3 мільйонів лайків і просто засипали її приємними словами. "Неможлива", "Ти неймовірна", "Гаряче", "Я в шоці! Ти більше ніж прекрасна", "Це все", – такі слова продовжують з'являтися на сторінці інстадіви.

Кім в образі Барбі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пізніше Кім оголосила радісну новину для наречених – вона запускає весільну колекцію свого бренду нижньої стягуючої білизни Skims. Засновниця і натхненниця марки поки що додала всього одне фото – розкішний кадр з напівоголеними нареченими за кілька годин встиг набрати масу сердечок. Зірка оголосила, що лінія буде представлена 25-го вересня.

Кім випускає весільну колекцію (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім показала спокусливі фото в образі жінки-змії.