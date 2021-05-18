ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Терміново купити: Емілі Ратаковскі демонструє ідеальну фігуру в трендовій сукні

Новость на русском →
США, Вівторок 18 травня 2021 22:28
Терміново купити: Емілі Ратаковскі демонструє ідеальну фігуру в трендовій сукні Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі підкорила новим виходом у світ. Модель вирушила на прогулянку в наймоднішому літньому платті. Так що, якщо ви ще не встигли придбати собі щось подібне, терміново виправляйтеся!

Дівчина виглядає неймовірно мило і в той же час спокусливо.

Емілі для прогулянки вже майже літнім містом підібрала білу міні-сукню з оборками, рукавами-ліхтариками, відвертим декольте і мереживом. Варіації даної моделі є у маси зіркових модниць. Підбираємо собі до смаку!

З аксесуарів Емілі прихопила сонцезахисні окуляри, яскраву сумочку-багет їм в тон, великі сережки-кільця, а також підвіску. Виглядала молода мама стильно і спокусливо, прикувавши до себе увагу всіх папараці світу. До слова, Ратаковскі показала і нові знімки зі своїм сином.

Терміново купити: Емілі Ратаковскі демонструє ідеальну фігуру в трендовій сукніТерміново купити: Емілі Ратаковскі демонструє ідеальну фігуру в трендовій сукніТерміново купити: Емілі Ратаковскі демонструє ідеальну фігуру в трендовій сукніЕмілі Ратаковскі обожнює білі сукні (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/harpersbazaarukraine)

Раніше Ратаковскі продемонструвала своє розкішне тіло у відвертому луці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода стиль мода Эмили Ратаковски
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україну накриє моторошна погода: штормовий вітер, похолодання і грози
Україну накриє моторошна погода: штормовий вітер, похолодання і грози