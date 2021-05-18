Терміново купити: Емілі Ратаковскі демонструє ідеальну фігуру в трендовій сукні

Емілі Ратаковскі підкорила новим виходом у світ. Модель вирушила на прогулянку в наймоднішому літньому платті. Так що, якщо ви ще не встигли придбати собі щось подібне, терміново виправляйтеся!

Дівчина виглядає неймовірно мило і в той же час спокусливо .

Емілі для прогулянки вже майже літнім містом підібрала білу міні-сукню з оборками, рукавами-ліхтариками, відвертим декольте і мереживом. Варіації даної моделі є у маси зіркових модниць. Підбираємо собі до смаку!

З аксесуарів Емілі прихопила сонцезахисні окуляри, яскраву сумочку-багет їм в тон, великі сережки-кільця, а також підвіску. Виглядала молода мама стильно і спокусливо, прикувавши до себе увагу всіх папараці світу. До слова, Ратаковскі показала і нові знімки зі своїм сином.

Емілі Ратаковскі обожнює білі сукні (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/harpersbazaarukraine)