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Терміново купити: Кайлі Дженнер демонструє спортивну фігуру в наймоднішому топі літа

Новость на русском → США, Понеділок 26 квітня 2021 20:31
Терміново купити: Кайлі Дженнер демонструє спортивну фігуру в наймоднішому топі літа Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер - велика любителька гарячих образів - показала новий з них. Дівчина вибрала топ, який цього літа зробить вас королевою вечірок.

Знімки зірка запостила на своїй сторінці в Instagram, викликавши серед иолловеров справжній ажіотаж.

Кайлі Дженнер одягла білі штани з високою посадкою, прошиті рядками по всьому периметру. А до них підібрала боді тілесного відтінку, яке буквально складається з вузької смужки на грудях, а також топа з відвертим овальним вирізом спереду. Такий крій відмінно підкреслив фігуру, над якою 23-річна мільярдерка наполегливо працює в спортзалі. Залізний прес, осина талія і пишні форми просто звели фанатів з розуму!

Терміново купити: Кайлі Дженнер демонструє спортивну фігуру в наймоднішому топі літаТерміново купити: Кайлі Дженнер демонструє спортивну фігуру в наймоднішому топі літаТерміново купити: Кайлі Дженнер демонструє спортивну фігуру в наймоднішому топі літаТерміново купити: Кайлі Дженнер демонструє спортивну фігуру в наймоднішому топі літаТерміново купити: Кайлі Дженнер демонструє спортивну фігуру в наймоднішому топі літаТерміново купити: Кайлі Дженнер демонструє спортивну фігуру в наймоднішому топі літаТерміново купити: Кайлі Дженнер демонструє спортивну фігуру в наймоднішому топі літа

Кайлі Дженнер підкорила фанатів (фото: instagram.com/kyliejenner)

На додаток до лука дівчина взула білі туфлі на підборах, а також прихопила гірчичного відтінку сумочку і сонцезахисні окуляри в фісташковій оправі. З аксесуарів юна представниця сімейства Кардашьян-Дженнер також підібрала сережки-ланцюжки і кільця на пальці. Виглядала вона розкішно, за що отримала масу компліментів від фанатів.

"У реальному житті", - написала Кайлі під фото. "Я не можу змиритися з тим, наскільки приголомшлива ти в кожному житті!!!!!!!! Внутрішнє і зовнішнє красива",-не втрималася і старша сестра дівчини, 36-річна Хлое.

Раніше і сама Хлое показала, що відверті образи на особливому рахунку в її гардеробі.

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