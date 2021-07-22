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Терміново повторити: Марго Роббі блищить в бездоганному образі в дусі 80-х

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США, Четвер 22 липня 2021 20:33
Терміново повторити: Марго Роббі блищить в бездоганному образі в дусі 80-х Марго Роббі (фото: instagram.com/margotrobbie)
Автор: RBC.UA

Марго Роббі стала гостею популярного телешоу Джиммі Кіммела, відвідавши його разом з колегою по фільму "Загін самогубців: місія навиліт" Джоном Сілом. Таким чином, вони привертають світову увагу до стрічки, прем'єра якої призначена на 6 серпня.

Для події Марго Роббі обрали черговий стильний образ, який підкреслив бездоганну зовнішність голлівудської блондинки.

Марго блищить в білому коктейльному платті Magda Butrum в дрібний чорний горох, прикрашеному рукавами з перебільшеними плечима і рядом гудзиків, значним декольте і трояндою на грудях з довгими стрічками. Доповнили образ класичні туфлі-човники на шпильках, укладка хвилею, а також яскравий макіяж. Актриса виглядала неймовірно щасливою, широко посміхалася, махала фотографам рукою і посилала в камеру повітряні поцілунки. Здається, Роббі давно чекала приводу вийти в світ!

Терміново повторити: Марго Роббі блищить в бездоганному образі в дусі 80-хТерміново повторити: Марго Роббі блищить в бездоганному образі в дусі 80-хТерміново повторити: Марго Роббі блищить в бездоганному образі в дусі 80-х

Марго Роббі в новому образі (фото: скрін instagram.com/elle_russia)

У мережі новий образ Марго називають одним з найбільш вдалих зоряних луків за останній час. Він дійсно підкреслив всі кращі сторони фігури, при цьому виглядав елегантно і стильно. Беремо до уваги!

Нагадаємо, раніше Марго розповідала, як швидко привести в тонус шкіру.

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