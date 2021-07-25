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Стань королевою пляжу: топ-5 трендів купальників 2021

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Неділя 25 липня 2021 09:54
Стань королевою пляжу: топ-5 трендів купальників 2021 Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Важливе правило, якщо хочете виглядати класно на пляжі - купальник вибираємо за типом фігури і візуально коригуємо її до "пісочного годинника". Ну а щоб бути на хвилі трендів, розбираємо, що ж актуально цього літа.

Стиліст Катрін Дойл розповіла в Instagram, які ж купальники в тренді в 2021 році.

Неонові відтінки - яскраві і соковиті

Це можуть бути як роздільні купальники, так і класичні цільні. Важливо пам'ятати, що неонові відтінки добре виглядають на злегка засмаглій шкірі, так що рекомендую такого кольору купальник залишити не на перший день засмаги

Стань королевою пляжу: топ-5 трендів купальників 2021

Цілісні купальники з квітковим принтом

Дуже жіночні купальники, трохи нагадують грецький стиль з ноткою романтизму. Такі купальники можуть служити повноцінним топом в готелі на відпочинку в поєднанні зі спідницею, шортами, летючими брюками

Стань королевою пляжу: топ-5 трендів купальників 2021

Купальники в матеріалі terry cloth залишилися з нами ще з минулого сезону. Яскраві, цікаві, незвичайні - за рахунок своєї фактури привертають увагу. Максимально сучасний купальник, так би мовити must have 2021

Стань королевою пляжу: топ-5 трендів купальників 2021

Трикотажні купальники або в'язані гачком

Не зовсім практичний варіант купальника, так як матеріал довго сохне і розтягується в воді, що створює якусь незручність. Такий купальник відмінно підійде на зміну мокрому купальнику після плавання в басейні або моря

Стань королевою пляжу: топ-5 трендів купальників 2021.

Купальники з драпіруванням

Вона може бути як елементом на купальнику, так і повністю по твоєму купальнику. Драпірування зараз на піку популярності як в одязі, так і в купальниках. Важливо пам'ятати, що драпірування збільшує обсяги, тому слід уважно підбирати такий варіант купальника з урахуванням особливостей вашої фігури.

Стань королевою пляжу: топ-5 трендів купальників 2021Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle_)

Нагадаємо, раніше дизайнер Андре Тан розповів, як носити білу футболку влітку 2021.

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