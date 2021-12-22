Стиліст показала робочі прийоми, як приховати живіт за допомогою одягу
Поточні "стандарти" краси занадто тісні, щоб втискуватися в них. І немає нічого страшного, якщо ви десь їм не відповідаєте. І до речі, не завжди все зводиться тільки до спортзалу. Всі ми різні, у нас бувають різні періоди життя і ситуації, це нормально.
Стиліст Оксана Денисова показала в Instagram дієві прийоми, як можна приховати живіт, що випирає, за допомогою одягу.
Незважаючи на те, що ці прийоми давно відомі, ми не бачимо себе з боку, тому не можемо застосувати їх на своїй фігурі.
Адже з одного боку, без уміння скорегувати і збалансувати фігуру візуальними прийомами складно домогтися гармонії в образі.⠀⠀
Але з іншого - не забувайте, що першорядна складова - це любов і прийняття себе. Я б сказала, що це фундамент, на якому ви будуєте свій образ. Адекватне і здорове сприйняття себе - основа основ. А зручний і функціональний гардероб - це всього лише справа техніки.
Як приховати живіт:
1. Діагональ
2. Вертикаль
3. Діагональна клітина
4. Запах
5. Щільні тканини
6. Двубортність
7. Висока посадка
8. Драпірування
9. Часта горизонтальна смужка
10. Коригуюча білизна
Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)
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