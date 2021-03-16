Стильна блуза і піджак-оверсайз: Тіна Кунакі показала образ на весну, який підійде всім

Тіна Кунакі останнім часом активно знімається для багатьох глянцевих видань. В одній з останніх фотосесій вона постала в стильному образі, який можна брати на озброєння цієї весни.

Стильний знімок , яким Тіна поділилася у своєму блозі, вже в перший годину зібрав масу захоплених коментарів.

Тіна в зйомці одягла стильну триколірну блузу з високим закритим коміром, зверху яку прикрашає вишукане кольє з блакитним камінням. В комплекті до нього йде і моносерьга, що зараз на піку популярності. Доповнює образ об'ємний піджак з бахромою, який зробив тендітну фігуру Кунакі просто досконалою.

Волосся молодій дружині Венсана Касселя прибрали в гладку зачіску, а макіяж зробили блискучим, з захоплюючим мерехтінням золотистого хайлайтера.

Новий образ Тіни Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Мадам", - підписала Тіна своє фото. "Приваблива", "Найкраща", "Неземна", "Королева", "Я відчуваю гордість, що живу в одному світі з тобою", "Вау", "Красива", "Повна краси", - просто засипали її сторінку фоловери.