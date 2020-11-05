Стильна Джамала в сукні за 180 євро навчила віртуозно поєднувати "хижі" принти

Співачка показала атмосферний осінній фотосет

Джамала обожнює різні фотосети – під прицілом фотокамер вона відчуває себе як риба у воді і вміє відмінно перевтілюватися, залишаючись при цьому собою. Співачка поділилися новими кадрами зі своєю участю і показала на сторінці в instagram як поєднувати принти анималье в одному образі.

Так, артистка вбралася в сукню з леопардовим малюнком, а наверх одягла еко-шубку з аналогічним, лише більш великим принтом. Вона розташувалася серед пожовклої високої трави в полі і влаштувала атмосферний фотосет.

До речі сукня зірка – творіння українського бренду Рoustovit, а її вартість зі знижкою становить 180 євро.

Скріншот: poustovit.com

Під постом Джамала поділилася топом захоплюючих кінострічок і пояснила, чому обожнює дивитися фільми.

"Чому я люблю кіно? Ну, крім того, що це красиво. За смисли, зміст, візуальне насолоду... Так це ще і можливість подорожувати! Так-так-так! [Вже давно не секрет, що через фільми нам "продають" міста, цікаві місцинки, кафе, одяг і багато іншого. До речі, ось серіал "Емілі в Парижі", про який я писала минулого разу, відмінно "продав" Chanel. Виявилося, це був офіційний партнер серіалу — берети і спідниці, і в цілому майже всі луки Емілі були від Chanel. Читала, що виросли продажі бренду після виходу серіалу. І це значні суми, скажу я вам", - поділилася спостережна зірка.

Джамала показала свій осінній "леопардовий" фотосет (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також вона склала свій топ фільмів про подорожі: "Талановитий містер Ріплі", серіал "Хід королеви", "Диявол завжди поруч".

Прихильники взяли на озброєння поради Джамали і залишили компліменти її образу: "Вау, яка краса!", "Леопард – це класика", "Круто", "Красуня".

Нагадаємо, що раніше Джамала розповіла, як зміцнює імунітет восени.