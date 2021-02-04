Варто повторити: Єва Лонгорія позує в стильному образі і з наймоднішою укладкою

Єва Лонгорія вміє виглядати стильно навіть у звичайному житті. Такий образ з'явився на сторінці актриси кілька годин тому. 45-річна зірка приміряла чорні облягаючі штани, чорний топ, а також чорні грубі черевики й окуляри-авіатори. Родзинка лука Єви - мокра укладка, яка сьогодні одна з наймодніших. Її в своїх показах використовували багато дизайнерів.

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Каліфорнійська зима", - написала Єва під фото. Шанувальники засипали Лонгорію компліментами, називаючи найбільш красивою і стильною. Багато з них відзначили, що мріють про такі ж черевики. А ще - про таку ж бездоганну фігуру.

Єва і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Раніше Єва, до речі, показала кумедне фото, на якому займається спортом зі своїм сином Санті. Мама і дитина в однакових вбраннях (а Єва обожнює фемілі-луки) роблять вправи на прес. При цьому Єва жартома зазначила, що Санті вже обігнав її в цьому.

Також ми писали, що Єва обожнює демонструвати свої досягнення зі спортзалу. Найкращим прикладом того, що йога і розтяжка благотворно діють на фігуру зірки, є знімки у відвертих вбраннях.