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Струнка і спокуслива: Надія Мейхер підкорила мереж стильним осіннім образом

Новость на русском → Вівторок 20 жовтня 2020 20:56
Струнка і спокуслива: Надія Мейхер підкорила мереж стильним осіннім образом Надія Мейхер (www.instagram.com/nadyameiher/)
Автор: Lite

Артистка для багатьох - ікона стилю

Надія Мейхер - одна з найсильніших учасниць проекту "Танці з зірками 2020", вона не втомлюється вражати глядачів своїм сценічним і танцювальним талантом і працездатністю.

Мабуть, у артистки не 24 години в добі, бо ж вона встигає все: і танцювати, і займатися сім'єю, і створювати стильні образи. Артистка поділилася у своєму Instagram новим луком. На фото, які вийшли соковитими, струнка Надія позує в чорно-білому плащі і стильних черевиках на товстому каблуці.

Струнка і спокуслива: Надія Мейхер підкорила мереж стильним осіннім образом

Струнка і спокуслива: Надія Мейхер підкорила мереж стильним осіннім образомНадія Мейхер до осені готова (фото: www.instagram.com/nadyameiher/)

"Танці дійсно займають дуже велику кількість часу... Впевнена, скоро порадую вас новими, цікавими, телевізійними проектами..." - заінтригувала Мейхер під постом.

"Шикарно", "Скільки краси і грації...", "Надія, так рідко трапляється коли краса, розум, талант з'єднуються в одній людині", "Краща!", - написали шанувальники у коментарах.

Нагадаємо, нещодавно Надія Мейхер прийняла виклик Санти Дімопулос, і дві екс-"ВІА Гри" виконали на "Танцях з зірками" жіночий пасадобль. Танець закінчився пристрасним поцілунком і захопленням глядачів.

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