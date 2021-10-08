Таємна "ремонтна" вечеря: у Києві в секретній обстановці відкрився новий шоурум бренду ROMANOVA Designer Knitwear

У Києві відкрився новий шоурум ROMANOVA Designer Knitwear . Цікаво, що подія ніяк не анонсувалася брендом і на неї змогли потрапити лише найближчі друзі творців найоригінальнішого українського в'язаного одягу.

Форматом події була обрана "ремонтна вечірка", так як оснащення нового бутіка, розташованого в дореволюційному особняку в історичному центрі Києві, ще повністю не завершено.

Гості закритої паті підбирали собі нові теплі речі, готуючись до зимового сезону, цілий вечір, і вечірка, що почалася в шоурумі, продовжилася в сусідньому барі P2B під дегустацію авторських коктейлів далеко за північ.

Відкриття шоуруму Romanova Designer Knitwear (фото: В'ячеслав Ратинський)

ROMANOVA Designer Knitwear - крафтовий бізнес, заснований на сімейних традиціях, який виріс до рівня фешн, і чиї речі стали справжнім відкриттям Ukrainian Fasion Week взимку 2019 року.

Бренд виробляє в'язані вироби для жінок і чоловіків в двох лінійках - ексклюзивні вироби ручної роботи і сезонні дропи. Колекції бренду складаються на 70 відсотків з виробів ручної роботи.

Дизайнери роблять ставку на якість матеріалів (у виробах використовується фурнітура і пряжа преміум-класу), оригінальний дизайн і регулярно руйнують стереотипи про те, що в'язаний одяг доречний тільки для холодного сезону і не претендує на звання "високої моди".

Місія бренду - трансформувати ставлення до в'язаного одягу, який досі нерідко асоціюється з "бабусиними" светрами, транслювати культ в'язаного одягу як позасезонного і відповідної трендам.

Відкриття шоуруму Romanova Designer Knitwear (фото: В'ячеслав Ратинський)

Бренд був заснований в 2018 році, однак історія його становлення сягає корінням набагато глибше. Дизайнери бренду - Надія і Тетяна Бурбела назвали бренд на честь прабабусі - Надії Романової, яка, за їхніми словами, була талановитою рукодільницею і прищепила дизайнерам любов до ручної праці.

Відкриття шоуруму Romanova Designer Knitwear (фото: В'ячеслав Ратинський)

Серед зіркових клієнтів бренду - телеведучі Марічка Падалко і Анна Панова, письменниця і співачка Ірена Карпа, відомі громадські діячі і політики.

"Багато виробів, представлені в наших колекціях, створюються в одному екземплярі і майже ніколи не повторюються. Наші моделі ручної роботи - завжди ексклюзивні, підкреслюють індивідуальність наших клієнтів, характер, дозволяють їм виграшно виділятися і відчувати себе максимально комфортно. При цьому, ми завжди намагаємося поєднувати в своїх колекціях найрізноманітніші стилі та напрямки: класика, романтика, авангард, стріт-стайл, гранж - кожен знайде собі модель до душі", - розповідає про бренд ROMANOVA співзасновниця Надія Бурбела.

Відкриття шоуруму Romanova Designer Knitwear (фото: В'ячеслав Ратинський)

Додамо, що новий шоурум ROMANOVA Designer Knitwear знаходиться в старовинному особняку в Києві за адресою Олеся Гончара, 38а. Починаючи з 9 жовтня двері шоурума відкриються для всіх бажаючих (в тестовому режимі і за попереднім записом).

Більше інформації можна дізнатися, наприклад, на сторінці бренду в Facebook.