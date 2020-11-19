Тропікана жінка: Кім Кардашьян блищить в розкішній сукні з хижим принтом

Зірка демонструє новий образ

Кім Кардашьян не тільки успішна бізнес-вумен, але і справжній законодавець трендів. 40-річна зірка, яка і сама вже випускає лінії білизни і одягу для дому, відмінно знає все про модні кольори і фактури. Не так давно вона представила лінію для дорослих і дітей, присвячену наближенним святам. Це перша колекція подібного роду, а тому в ній взяли участь обидві дочки Кім Кардашьян: 7-річна Норт і 2-річна Чикаго.



Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

А кілька годин тому зірка продемонструвала розкішний образ для вечірки, знову нагадаємо фанатам, що хижий принт - безпрограшний приклад. Зірка приміряла ультракоротку сукню з тигровим принтом, яуа доповнила очками в незвичайній оправі, шикарним кольє з золотим хрестом і масивними сережками. Волосся, яке зірка перефарбувала в новий шоколадний відтінок, вона уклала легкими хвилями. А завершила лук бездоганним макіяжем в коричневих тонах. Довгі накладні вії, чуттєві губи, сяюча шкіра, підкреслена золотистим хайлайтером шкіра - все це додало аутфіту завершений і гламурний вигляд.

Образ Кім відмінно підійшов її кольоротипу, зробивши її ефектну зовнішність ще більш яскравою. Вбрання точно варто взяти на замітку всім дівчатам, які збігаються з цими параметрами з відомої теле- та інстадіви.

Нагадаємо, раніше Кім приміряла білосніжна боді, яке відмінно виглядає на смаглявій шкірі.