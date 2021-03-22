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Ультрамодні джинси і смугастий джемпер: 50-річна Клаудія Шиффер блиснула досконалою фігурою в стильному образі

Новость на русском → Лос-Анджелес, Понеділок 22 березня 2021 22:17
Ультрамодні джинси і смугастий джемпер: 50-річна Клаудія Шиффер блиснула досконалою фігурою в стильному образі Клаудіа Шиффер (фото: instagram.com/claudiaschiffer)
Автор: Lite

Клаудіа Шиффер - одна з культових моделей 90-х - як і раніше, виглядає чудово. 50-річна манекенниця, до того ж, обожнює ультрамодні речі, які вміє стильно поєднувати між собою.

Це вона показала за допомогою нового поста в мережі Instagram.

"Сонячні дні в Лос-Анджелесі... Коли сонце прийде в Англію?", - написала Клаудіа під сонячним знімком на тлі зеленого саду. Вона сидить на дивані в стильному образі: ультрамодних широких джинсах кльош, а також смугастому джемпері. Із взуття вона вибрала босоніжки на плоскій підошві з шипами, а також не забула про сонцезахисні окуляри та годинник.

Цікаво, що такі джинси вже давно оселилися в гардеробі супермоделі, ставши її улюбленою річчю. І особливо вона обожнює їх комбінувати зі смугастим "верхом".

Ультрамодні джинси і смугастий джемпер: 50-річна Клаудія Шиффер блиснула досконалою фігурою в стильному образі

Клаудіа Шиффер в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

У мережі фанати знаменитості почали обговорювати її стильний образ, а також досконалу фігуру, яку вона вміло підкреслила своїм вбранням. Беремо приклад!

До речі, Клаудіа належить до тих жінок, які в 50 не бояться одягти міні-спідницю або відверту сукню. При цьому завжди виглядає гармонійно і стильно. Свою роль відіграє і той факт, що модель виглядає неймовірно молодо. Секрет краси, на її думку - якісний регулярний догляд за шкірою і мінімум косметики.

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