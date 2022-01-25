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В ультрамодних джинсах і топі: старша дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта вирушила на шопінг

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Лос-Анджелес, Вівторок 25 січня 2022 19:19
В ультрамодних джинсах і топі: старша дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта вирушила на шопінг Анджеліна Джолі та Шайло (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Шопінг з дочками – улюблене заняття Анджеліни Джолі, судячи зі знімків папараці. Цього разу вона була помічена на шопінгу в Лос-Анджелесі в компанії 13-річної Вів'єн.

Як мама, так і дочка виглядали однаково привабливо, ставши об'єктами світових ЗМІ.

Анджеліна була одягнена у вузькі чорні штани і довге пальто прямого силуету. Завершили її образ мюлі на широкому каблуці, окуляри з прозорими стеклами, а також захисна маска.

Вів'єн вибрала ультрамодні джинси, вільну футболку і кросівки. Волосся вона заплела в хвіст на потилиці. В руках дівчинка тримала шоппер яскраво-жовтого кольору.

Нагадаємо, останнім часом Джолі часто з'являється на людях в компанії власних дітей. А ось зловити її в компанії чоловіка практично нереально. Не так давно в мережі знову почалися розмови про роман актриси з The Weeknd. Приводом для їх появи послужила нова пісня артиста, де фанати побачили натяки на Джолі.

Раніше ми писали про 5 найстильніших знаменитостей минулого року, за якими варто стежити в сьогоденні.

Також читайте, як змінювався імідж Анджеліни Джолі з роками.

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