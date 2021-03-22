ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє, з чим носити наймодніші босоніжки сезону

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 22 березня 2021 17:35
Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє, з чим носити наймодніші босоніжки сезону Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала новий стильний весняний образ, де використала кілька трендових елементів. Заодно модель і бізнесвумен продемонструвала свою нову колекцію взуття.

Фото з'явилися на сторінці Роузі Instagram.

У своєму новому аутфіті Роузі Хантінгтон-Уайтлі віддала перевагу світлим тонам. Вона одягла світло-сірий подовжений тренч, а також трикотажний костюм: сукню та штани з розрізами внизу, що створило ефект кльошу. На цьому тлі особливо добре виділялося взуття: босоніжки пісочного відтінку на шпильці з модним вже котрий сезон квадратним носком і вставками з леопардовим принтом. Така модель незамінна в літньому гардеробі будь-якої модниці, надихаємося!

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє, з чим носити наймодніші босоніжки сезонуУроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє, з чим носити наймодніші босоніжки сезону

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала пару стильних образів на весну (фото: instagram.com/rosiehw)

Своє розкішне волосся Роузі витягла, уклавши на прямий проділ. А в макіяжі використовувала цього разу приглушені відтінки, які відмінно поєднувалися зі стилем всього образу.

Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє, з чим носити наймодніші босоніжки сезону

Роузі Хантінгтон-Уайтлі порадувала новою колаборацією (фото: instagram.com/rosiehw)

Також кохана Джейсона Стетхема показала ще один лук. Ікона стилю одягла брючний костюм благородного відтінку, який доповнила білим топом і такого ж кольору босоніжками на шпильці з квадратним носком.

"Вона тут! Моя перша колекція взуття у співпраці з @giacouturefirenze. Я розробила чотири ексклюзивних стилі, поєднуючи сучасні силуети з природними текстурами і матеріалами, такими як дерево радіка, замша і плетена шкіра. Кожна пара виготовлена в Італії і стане прекрасним доповненням будь-якого весняно-літнього гардеробу", - поділилася натхненна новим проектом зірка.

Раніше Роузі показала, як носити костюм-тройку навесні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода мода модель тренд Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Влада прийняла важливе рішення по роботі метро у Києві на час локдауну: усі деталі
Влада прийняла важливе рішення по роботі метро у Києві на час локдауну: усі деталі