ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чудова: 47-річна Вікторія Бекхем у смарагдовій сукні-комбінації захопила мережу

Новость на русском →
Великобританія, Вівторок 31 серпня 2021 21:24
Чудова: 47-річна Вікторія Бекхем у смарагдовій сукні-комбінації захопила мережу Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем опублікувала нове фото, де постала у вічно модній сукні в білизняному стилі. Бізнесвумен представила лінію помад, але всі дивилися тільки на її точену фігуру.

Знімок зірка запостила у своєму блозі мережі Instargam.

Вікторія Бекхем обожнює одяг в білизняному стилі. В її колекція багато варіацій на цю тему. Але нове вбрання вийшло особливо вдалим: воно немов створене для неї. Смарагдового відтінку плаття на тонких бретельках, зшите з тонкого шовку, зробило її мініатюрну фігуру просто досконалою. Колір вигідно гармоніював зі шкірою, відтіняючи засмагу. А струмлива тканина повторювала вигини стрункої фігури дружини Девіда Бекхема. Доповнили образ вишуканий ланцюжок з діамантом, недбала укладка з випущеними пасмами, а також макіяж в улюблених Вікторією бронзових відтінках.

Чудова: 47-річна Вікторія Бекхем у смарагдовій сукні-комбінації захопила мережуВікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Ти дійсно милашка, Вікторія! Ти повинна публікувати себе частіше!", "Просто вогонь", "Ох, чудова", "Чудова мала, поцілунки", "Фантастична", "Мені необхідно це плаття!",- миттєво відреагувала армія фанатів ікони стилю.

Раніше ми писали про те, що навіть в дитинстві Вікторія відрізнялася яскравим самобутнім смаком. Так, зірка носила трендові речі, які і сьогодні на піку популярності.

Читайте LITE в Google News
Виктория Бекхэм Дэвид Бекхэм Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні можуть повністю зникнути зими: названо терміни
В Україні можуть повністю зникнути зими: названо терміни