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Victoria`s Secret почали співпрацювати з першою темношкірою трансгендерною моделлю

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Четвер 03 лютого 2022 13:03
Victoria`s Secret почали співпрацювати з першою темношкірою трансгендерною моделлю Еміра Діспейн – перша темношкіра трансгендерна модель Victoria's Secret (фото: instagram.com/xoxoemira)
Автор: Сергій Кулик

Трансгендерна модель та зірка TikTok Еміра Діспейн (Emira D'Spain), більш відома в мережі як XOXOEMIRA, вперше стала обличчям популярного бренду нижньої білизни.

Про це блогерка повідомила у себе в Інстаграм.

25-річна модель опублікувала фотографію в червоному мереживному корсетному боді Victoria's Secret.

XOXO EMIRA (фото: instagram.com/xoxoemira)

"Для мене велика честь стати першою чорношкірою транс-дівчиною, яка працює з @victoriassecret", - підписала дівчина свою посаду.

Також Еміра, більш відома у соціальних мережах як XOXOEMIRA, випустила TikTok до Дня святого Валентина у співпраці з брендом нижньої білизни. У ролику модель показує, як насолодитись Днем святого Валентина без другої половинки.

@xoxoemira Valentine’s Day SINGLE Girl Edition with @Victoria’s Secret The best love is self love! #vsfeelthelove #vspartner Hrs and Hrs - Muni Long

Еміра народилася в Дубаї, виросла в Далласі, а зараз живе у Нью-Йорку. Вона використовує свій канал на платформі TikTok, щоб пропонувати своїм передплатникам ідеї про красу та моду, а також розповідає про свій перехід, побачення, дружбу та життя в Нью-Йорку.

У серпні 2019 року Victoria's Secret вперше уклали контракт з трансгендерною моделлю. Нею стала Валентина Сампайо. Роком раніше директор з маркетингу фірми Ед Разек зазнав різкої критики після того, як заявив, що трансгендерні моделі не повинні брати участь у показах бренду, однак через деякий час йому довелося вибачитися і переглянути погляди компанії.

Раніше ми писали про те, як блогерка розкрила миттєвий секрет привабливості

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