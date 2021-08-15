Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Сучасна ікона стилю, британська топ-модель, актриса і успішна підприємниця в одному лиці, неймовірно жіночна та сексуальна Роузі часто ділиться своїми повсякденними образами в Instagram-акаунті.
Як правило, це дуже "носибельні", зрозумілі, прості, але в той же час цікаві образи, які можна легко повторити, розповіла в своєму блог стиліст Самаль Сан.
Роузі Хантінгтон-Уайтлі дуже вміло поєднує мінімалістичний дизайн, нейтральну колірну гамму і трендові деталі.
Мінімалізм і світлі тони - любов Роузі (фото: instagram.com/rosiehw)
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Ключові речі Роузі:
оверсайз жакети і сорочки, трикотажні сукні з відкритими плечима або ключицями, штани, легінси, slip dress, масивні черевики, великі ланцюги, геометричні окуляри, приталені вечірні сукні, структуровані пальто прямого крою.
Деталі - це важливо (фото: instagram.com/rosiehw)
Як одягнутися жіночно і сексуально - в стилі Роузі Хантінгтон-Уайтлі
- Вчимося розставляти акценти в образах, роблячи ставку на гру пропорцій і силуетів, наприклад, комбінуємо вузькі штани, приталені сукні та трикотажні спідниці з маскулінними жакетами і об'ємними бомберами. Саме така розстановка акцентів робить образи цікавими і сучасними.
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Вчимося стилю у британської троянди (фото: instagram.com/rosiehw)
- Стилі, які Роузі найчастіше використовує в своїх образах: класика (оверсайз-жакети, сорочки, штани), casual (джинси, кеди, лофери), спорт (джоггери, бейсболки, футболки, світшоти) і романтика.
- Деталь. Роузі практично не експериментує з багатошаровістю, а частіше робить акцент на одному виробі, наприклад, вибирає акцентні кольє, анклети, помітні сережки або масивні кільця, щоб обіграти свої мінімалістичні образи.
- Колірна палітра. В основному, це нейтральні базові відтінки: беж, темно-синій, шоколадний, білий, чорний, хакі.
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