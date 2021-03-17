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Взяти до уваги: Барбара Палвін блиснула стрункою фігурою в стильному вбранні на кожен день

Новость на русском → США, Середа 17 березня 2021 19:28
Взяти до уваги: Барбара Палвін блиснула стрункою фігурою в стильному вбранні на кожен день Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвін показала нове фото, на якому приміряла стильний образ на кожен день. Надихаємося!

Фото зірка виклала в сторіз свого блогу Instagram.

Барбара одягла укорочені брюки з високою посадкою, прикрашені накладними кишенями. А також зелений топ без рукавів, на який зверху накинула молочного відтінку сорочку-оверсайз. Доповнили все білі кеди, взуті разом з чорними носками. Такий одяг підкреслив помітно більш струнку фігуру моделі, яка славилася своїми пишними формами. До речі, стильний ансамбль можна брати на озброєння цієї весни. Практичний і лаконічний, він стане відмінним варіантом на кожен день.

Взяти до уваги: Барбара Палвін блиснула стрункою фігурою в стильному вбранні на кожен деньНовий образ моделі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Також нещодавно Барбара похизувалася своїм новим досягненням - вона отримала водійські права і стала володаркою нової машини. Фото за кермом дівчина Ділана Спроуса виклала у своєму блозі, порадувавши фанатів.

Раніше Барбара заворожила мережу своєю натуральною красою.

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