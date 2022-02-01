Взяти на замітку: Кім Кардашьян знайшла наймодніше бікіні літа 2022 (і купила відразу кілька)

Кім Кардашьян – модна ікона і законодавець трендів – вже визначила, яка модель купальників буде актуальна цього літа. Беремо на замітку!

Знаменитість вирушила у відпустку і прихопила з собою відразу кілька бікіні. Причому моделі практично ідентичні, відрізняє їх лише відтінок.

Екс-дружина Каньє Уеста обожнює пляжні луки. Тому зазвичай вона бере з собою безліч купальників. Цього року її переваги зупинилися на класичному бікіні простого крою. Експресії образам надають життєрадісні відтінки: яскраво-білий, який підкреслює засмагу, індиго, пристрасний чорний, а також шоколадний і ляльковий рожевий.

В останній варіант Кім, по всій видимості, просто закохалася. Вона запостила цілу галерею знімків, де позує на шезлонгу. З аксесуарів зірка мережі знову вибрала великі окуляри з дзеркальними стеклами, а також свої улюблені у вузькій оправі. Завершує образ кепка.

Кім Кардашьян демонструє бікіні у всіх відтінках (фото :instagram.com/kimkardashian)