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Взяти на замітку: Кім Кардашьян знайшла наймодніше бікіні літа 2022 (і купила відразу кілька)

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Вівторок 01 лютого 2022 17:41
Взяти на замітку: Кім Кардашьян знайшла наймодніше бікіні літа 2022 (і купила відразу кілька) Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян – модна ікона і законодавець трендів – вже визначила, яка модель купальників буде актуальна цього літа. Беремо на замітку!

Знаменитість вирушила у відпустку і прихопила з собою відразу кілька бікіні. Причому моделі практично ідентичні, відрізняє їх лише відтінок.

Екс-дружина Каньє Уеста обожнює пляжні луки. Тому зазвичай вона бере з собою безліч купальників. Цього року її переваги зупинилися на класичному бікіні простого крою. Експресії образам надають життєрадісні відтінки: яскраво-білий, який підкреслює засмагу, індиго, пристрасний чорний, а також шоколадний і ляльковий рожевий.

В останній варіант Кім, по всій видимості, просто закохалася. Вона запостила цілу галерею знімків, де позує на шезлонгу. З аксесуарів зірка мережі знову вибрала великі окуляри з дзеркальними стеклами, а також свої улюблені у вузькій оправі. Завершує образ кепка.

Взяти на замітку: Кім Кардашьян знайшла наймодніше бікіні літа 2022 (і купила відразу кілька)Взяти на замітку: Кім Кардашьян знайшла наймодніше бікіні літа 2022 (і купила відразу кілька)Взяти на замітку: Кім Кардашьян знайшла наймодніше бікіні літа 2022 (і купила відразу кілька)Взяти на замітку: Кім Кардашьян знайшла наймодніше бікіні літа 2022 (і купила відразу кілька)

Взяти на замітку: Кім Кардашьян знайшла наймодніше бікіні літа 2022 (і купила відразу кілька)

Взяти на замітку: Кім Кардашьян знайшла наймодніше бікіні літа 2022 (і купила відразу кілька)Кім Кардашьян демонструє бікіні у всіх відтінках (фото :instagram.com/kimkardashian)

Раніше ми писали, що Ріанна вагітна первістком.

Також Емма Робертс розповіла, що задоволена життям, незважаючи на розлучення.

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Кім Кардашян
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