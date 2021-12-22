Взяти на замітку: Вікторія Бекхем показала наймодніший джемпер цієї зими

Вікторія Бекхем продемонструвала новинку свого бренду, яка в холодний сезон стане в нагоді кожній з нас – джемпер.

Головна родзинка джемпера з колекції #VBPSS22 – яскраво-малиновий колір, який, безумовно, розрахований на те, щоб рятувати нас від сірих буднів. Інші деталі, високий воріт і довгі рукави, дозволять носити модель навіть в холоди.

Вікторія в новому джемпері (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Такий джемпер хороший своєю універсальністю – він стане безпрограшним варіантом як для повсякденних образів, так і для зустрічей в кафе. Він поєднується з джинсами, брюками і спідницями, а якщо підібрати яскраві аксесуари, як радить сама Вікторія, вийде відмінний святковий варіант.

"Цей колір – все! Це витвір з моєї колекції. Він відмінно виглядає в поєднанні з яскравими прикрасами цього сезону з паєтками, але мені також подобається, що він дуже просто поєднується з вінтажним денімом", – висловила Бекхем захват від свого нового творіння. Приєднуємося!