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Взяти на замітку: Вікторія Бекхем показала наймодніший джемпер цієї зими

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Середа 22 грудня 2021 18:18
Взяти на замітку: Вікторія Бекхем показала наймодніший джемпер цієї зими Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем продемонструвала новинку свого бренду, яка в холодний сезон стане в нагоді кожній з нас – джемпер.

Як бонус визнана ікона стилю порадила, з чим краще носити дану модель.

Головна родзинка джемпера з колекції #VBPSS22 – яскраво-малиновий колір, який, безумовно, розрахований на те, щоб рятувати нас від сірих буднів. Інші деталі, високий воріт і довгі рукави, дозволять носити модель навіть в холоди.

Взяти на замітку: Вікторія Бекхем показала наймодніший джемпер цієї зими

Взяти на замітку: Вікторія Бекхем показала наймодніший джемпер цієї зимиВікторія в новому джемпері (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Такий джемпер хороший своєю універсальністю – він стане безпрограшним варіантом як для повсякденних образів, так і для зустрічей в кафе. Він поєднується з джинсами, брюками і спідницями, а якщо підібрати яскраві аксесуари, як радить сама Вікторія, вийде відмінний святковий варіант.

"Цей колір – все! Це витвір з моєї колекції. Він відмінно виглядає в поєднанні з яскравими прикрасами цього сезону з паєтками, але мені також подобається, що він дуже просто поєднується з вінтажним денімом", – висловила Бекхем захват від свого нового творіння. Приєднуємося!

Шукайте також стильну сукню для новорічної вечірки від Вікторії Бекхем.

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