Очей не відвести: Ніколь Кідман у блискучій спідниці звела з розуму витонченою фігурою

Ніколь Кідман стала зіркою шоу The Late Late Show with James Corden, де розповіла про свою нову роль в серіалі "Дев'ять зовсім незнайомих людей" (Nine Perfect Strangers).

Ніколь Кідман обожнює вечірні образи і експерименти в стилі. Цього разу для появи на телебаченні вона віддала перевагу не сукні, а більш незвичайному і нетривіальному луку. Його склали класичний чорний гольф і облягаюча спідниця з широким ременем, суцільно розшита сріблястою бахромою. Завершили аутфіт сріблясті туфлі на низьких підборах, довгі сережки, висока укладка і легкий макіяж з накладними віями і ніжного відтінку губами. Актриса виглядала незвично і в той же час стильно.

Ніколь Кідман на шоу (фото: instagram.com/nicolekidman)

Шанувальники захопилися як умінням Ніколь себе подати, так і її вибором вбрання. Особливо всім сподобалася сяюча спідниця знаменитості, яка буквально підкорила її фоловерів.