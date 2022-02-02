Забудьте про уггі: ці чоботи вибирають найстильніші жінки панети в 2022 (фото)

Хтось скаже, що те взуття – не новинка і що ця знаменита і навіть старомодна "змінка" для відпочинку на лижному курорті вже давно перебралася на вулиці міст.

Зізнайтеся, вам теж за всі довгі сезони, що вони були на піку популярності, встигли набриднути уггі? Цієї зими найстильніші знаменитості планети (і, варто відзначити, не тільки дівчата) вибирають мунбути.

Так, Мадонна, Вікторія Бекхем і Періс Хілтон полюбили мунбути вже давно. Але в новому сезоні ця зручна і тепла "парочка" пережила справжнє тріумфальне повернення, завдяки Дуа Ліпі, Біллі Айліш і навіть Еду Ширану.

Створені в 1969 році Джанкарло Занаттою черевики Moon Boots були натхненні першими кроками людини на Місяці і швидко стали улюбленим взуттям для зимових канікул.

Як носити мунбути в 2022 році

Стилісти відзначають, що мода на оверсайз дуже сильно впливає на взуттєві тренди, звідси і нове захоплення величезними черевиками.

Мунбути часто хтось замовляє, щоб було "комфортно бігати по домашніх справах", а в підсумку носять їх кожен день, хоч на звані обіди, хоч на уроки йоги, хоч в політ, хоч на прогулянку у відпустці!

З цим зрозуміло! А які мунбути вибрати? Саме класична модель, до коліна, залишається найпопулярнішою в 2022. Але якщо хочеться чогось особливого, не варто себе зупиняти: Дуа Липа обирає бути з кавайї-котиком і хутром, а Ед Ширан не проти напівкласичної білої моделі на невеликій платформі.

Знаменитості повернули мунбути в тренди (фото: instagram.com/moonboot)