ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Помітно подовжить ноги: стиліст назвала найрендовішу частину літнього гардероба

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 18:08
Помітно подовжить ноги: стиліст назвала найрендовішу частину літнього гардероба Зірки давно полюбили цей одяг (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Головна перевага жакета - в тому, що його можна одягнути в будь-який час року: з шовковими сукнями або спідницями в літній період, а в більш холодну погоду скомбінувати з вовняними штанами і гольфом.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Ксенія Господінова.

Стиліст розповіла, що жакет - одна з найбільш трендових частин літнього гардеробу 2021. Вона назвала п'ять найрендовіших моделей для літа і показала приклади, як комбінувати їх з іншим одягом.

Помітно подовжить ноги: стиліст назвала найрендовішу частину літнього гардеробаСтиліст Ксенія Господінова (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Подовжені жакети

Стильні жакети довжиною до середини стегна і навіть нижче. Приталені моделі добре виглядають з брюками, а жіночий блейзер вільного крою може замінити сукню.

Помітно подовжить ноги: стиліст назвала найрендовішу частину літнього гардеробаУкорочені жакети

Якщо влітку носили кроп-топи і блузи, відкриває лінію талії, то тепер черга дійшла до укорочених штанів, які вдало підкреслюють довжину ніг.

Помітно подовжить ноги: стиліст назвала найрендовішу частину літнього гардеробаТакий жакет помітно "подовжить" ноги

Двобортні жакети

Відміну двобортного жакета полягає в гудзиках. Жакет такої моделі може бути і приталеним, і вільним і навіть мішкуватим, такий жакет слід вибирати не тільки від смакових уподобань, але і по типу вашої фігури.

Помітно подовжить ноги: стиліст назвала найрендовішу частину літнього гардероба

Помітно подовжить ноги: стиліст назвала найрендовішу частину літнього гардеробаЖакети-болеро

Така модель служить прекрасним доповненням до суконь з відкритими плечима, а маючи різного роду декор, даний жакет можна використовувати і для вечірніх виходів.

Жакети-кімоно

З його допомогою можна створювати модні образи і коригувати особливості своєї фігури. Відмінність від звичайного жакета полягає у вільному крою і незграбних лініях, розповіла стиліст.

Помітно подовжить ноги: стиліст назвала найрендовішу частину літнього гардероба

5 найбільш трендових моделей жакетів 2021 (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Читайте також: найпопулярніші головні убори для літа-2021 на прикладах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода стиль мода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Озброєні до зубів кораблі НАТО увійдуть в Чорне море: ось фото цих есмінців
Озброєні до зубів кораблі НАТО увійдуть в Чорне море: ось фото цих есмінців