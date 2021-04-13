Помітно подовжить ноги: стиліст назвала найрендовішу частину літнього гардероба

Головна перевага жакета - в тому, що його можна одягнути в будь-який час року: з шовковими сукнями або спідницями в літній період, а в більш холодну погоду скомбінувати з вовняними штанами і гольфом.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Ксенія Господінова.

Стиліст розповіла, що жакет - одна з найбільш трендових частин літнього гардеробу 2021. Вона назвала п'ять найрендовіших моделей для літа і показала приклади, як комбінувати їх з іншим одягом.

Стиліст Ксенія Господінова (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Подовжені жакети

Стильні жакети довжиною до середини стегна і навіть нижче. Приталені моделі добре виглядають з брюками, а жіночий блейзер вільного крою може замінити сукню.

Укорочені жакети

Якщо влітку носили кроп-топи і блузи, відкриває лінію талії, то тепер черга дійшла до укорочених штанів, які вдало підкреслюють довжину ніг.

Такий жакет помітно "подовжить" ноги

Двобортні жакети

Відміну двобортного жакета полягає в гудзиках. Жакет такої моделі може бути і приталеним, і вільним і навіть мішкуватим, такий жакет слід вибирати не тільки від смакових уподобань, але і по типу вашої фігури.

Жакети-болеро

Така модель служить прекрасним доповненням до суконь з відкритими плечима, а маючи різного роду декор, даний жакет можна використовувати і для вечірніх виходів.

Жакети-кімоно

З його допомогою можна створювати модні образи і коригувати особливості своєї фігури. Відмінність від звичайного жакета полягає у вільному крою і незграбних лініях, розповіла стиліст.

5 найбільш трендових моделей жакетів 2021 (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)