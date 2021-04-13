Помітно подовжить ноги: стиліст назвала найрендовішу частину літнього гардероба
Головна перевага жакета - в тому, що його можна одягнути в будь-який час року: з шовковими сукнями або спідницями в літній період, а в більш холодну погоду скомбінувати з вовняними штанами і гольфом.
Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Ксенія Господінова.
Стиліст розповіла, що жакет - одна з найбільш трендових частин літнього гардеробу 2021. Вона назвала п'ять найрендовіших моделей для літа і показала приклади, як комбінувати їх з іншим одягом.
Стиліст Ксенія Господінова (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
Подовжені жакети
Стильні жакети довжиною до середини стегна і навіть нижче. Приталені моделі добре виглядають з брюками, а жіночий блейзер вільного крою може замінити сукню.
Укорочені жакети
Якщо влітку носили кроп-топи і блузи, відкриває лінію талії, то тепер черга дійшла до укорочених штанів, які вдало підкреслюють довжину ніг.
Такий жакет помітно "подовжить" ноги
Двобортні жакети
Відміну двобортного жакета полягає в гудзиках. Жакет такої моделі може бути і приталеним, і вільним і навіть мішкуватим, такий жакет слід вибирати не тільки від смакових уподобань, але і по типу вашої фігури.
Жакети-болеро
Така модель служить прекрасним доповненням до суконь з відкритими плечима, а маючи різного роду декор, даний жакет можна використовувати і для вечірніх виходів.
Жакети-кімоно
З його допомогою можна створювати модні образи і коригувати особливості своєї фігури. Відмінність від звичайного жакета полягає у вільному крою і незграбних лініях, розповіла стиліст.
5 найбільш трендових моделей жакетів 2021 (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
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