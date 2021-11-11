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Зендая, Аня Тейлор-Джой, Чо Хо Ен та інші: топ-7 кращих образів CFDA Fashion Awards

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Четвер 11 листопада 2021 10:52
Зендая, Аня Тейлор-Джой, Чо Хо Ен та інші: топ-7 кращих образів CFDA Fashion Awards Зірки на CFDA Fashion Awards (фото: instagram.com/cfda)
Автор: Ольга Турчанікова

У Нью-Йорку відбулася урочиста премія CFDA Fashion Awards, яка відзначає заслуги діячів модної індустрії. Традиційно подія зібрала дизайнерів, їх муз та найстильніших знаменитостей.

Список зіркових гостей церемонії виявився значним. Пропонуємо помилуватися найкращими образами селебріті.

На червоній доріжці премії блищали актриса і співачка Зендая, зірка серіалу "Гра в кальмара" Чо Хо Ен, моделі Кара Делевінь, Карлі Клосс, Емілі Ратаковскі і Керолін Мерфі, актриси Дрю Беррімор, Емілі Блант і багато інших.

Зендая, яка давно носить негласне звання модної ікони, тепер отримала його офіційне підтвердження у вигляді нагороди 2021 CFDA Fashion Icon. 25-річна актриса - наймолодша володарка цієї премії за всю історію. Звання International Women's Designer of the Year отримав креативний директор Balenciaga і Vetements Демна Гвасалія. Інших переможців можна побачити на офіційному сайті заходу і на сторінці в Instagram.

Зендая, Аня Тейлор-Джой, Чо Хо Ен та інші: топ-7 кращих образів CFDA Fashion Awards

Керолін Мерфі і Ребекка Гудштейн-володарка премії Environmental Sustainability Award

Зендая, Аня Тейлор-Джой, Чо Хо Ен та інші: топ-7 кращих образів CFDA Fashion Awards

Зендая, Аня Тейлор-Джой, Чо Хо Ен та інші: топ-7 кращих образів CFDA Fashion AwardsЗірка "Гри в кальмара" Чо Хо Ени та володар премії American Emerging Designer of the Year Едвін Томпсон

Зендая, Аня Тейлор-Джой, Чо Хо Ен та інші: топ-7 кращих образів CFDA Fashion Awards

Дрю Беррімор і Хлоя ФайнманЗендая, Аня Тейлор-Джой, Чо Хо Ен та інші: топ-7 кращих образів CFDA Fashion Awards

ЗендаяЗендая, Аня Тейлор-Джой, Чо Хо Ен та інші: топ-7 кращих образів CFDA Fashion AwardsЕмілі Ратаковски Эмили Ратаковски и володарка премії Media Award in honor of Eugenia Sheppard Ніна Гарсіа

Зендая, Аня Тейлор-Джой, Чо Хо Ен та інші: топ-7 кращих образів CFDA Fashion AwardsЗендая, Аня Тейлор-Джой, Чо Хо Ен та інші: топ-7 кращих образів CFDA Fashion Awards

Аня Тейлор-Джой і Кара Делевінь (фото: instagram.com/cfda)

Також дивіться найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжці.

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