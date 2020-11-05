В жакеті на голе тіло: 50-річна Наомі Кэмблелл захопила мережу бездоганною фігурою

Модель як і раніше гарна

Наомі Кемпбелл - культова модель 90-х - вкотре продемонструвала, що недарма прославилася на весь світ своєю красою. Зірці 50, але виглядає вона, немов хоч зараз готова вийти на подіум.

У новому відео, яке вона опублікувала у своєму блозі мережі Instagram, Наомі позує в стильному білосніжному костюмі. Облягаючі штани і укорочений жакет з поясом на талії, одягнутий прямо на голе тіло, підкреслили досконалу фігуру Чорної Пантери. Аутфіт доповнили кольє у вигляді масивного ланцюга з великим каменем. Волосся їй уклали в гладку зачіску, а макіяж виконали з акцентом на очі.

Наомі все так само прекрасна (відео: instagram.com/naomi)

Модель з'явилася в компанії свого друга - музиканта Шона Комбса, більш відомого як Пафф Дедді. Реп-виконавець днями відзначив свій день народження - йому виповнився 51 рік. І відео Наомі присвятила саме цій події. "З днем народження, брат, @diddy!! Бажаю тобі благословінь, що Всесвіт може подарувати в цей особливий день!! Всі кричать @DIDDY! Твоя сестричка, назавжди поруч з тобою", - написала модель для свого улюбленого друга.

Фанати приєдналися до привітань, а також не забули висловити свій захват від стрункої фігури 50-річної знаменитості. "Королева", "Богиня", "Не можу повірити, що їй 50", "Найкрасивіша на світі", "Як можна бути такою красивою", "Краща завжди", - пишуть вони Наомі під фото.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Наомі Кемпбелл сама почала скандалити з колишнім коханим Владислвом Дороніним.