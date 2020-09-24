Жінка-вамп: Ірина Шейк показала розкішне тіло в провокаційній кампанії нижньої білизни

Модель виглядає просто приголомшливо

Ірина Шейк з її розкішними формами і чуттєвою красою немов створена для провокаційних проектів. Новим підтвердженням тому стала промо-кампанія черговий лінії нижньої білизни Savage X Fenty by Rihanna. У ній Ірина приміряла чорний мереживний бюстгальтер і шовкову накидку.

Шейк створили образ жінки-вамп з драматичними smoky, екстремально довгими нігтями і масивними аксесуарами. Перші фото кампанії вже з'явилися на сторінці бренду в мережі Instagram. Щоб привернути увагу до нової лінії, фото були завантажені як шокуючий контент. Що ж, Ріанна завжди вміла здивувати.

Перше фото Ірини для нової кампанії (фото: instagram.com/savagexfenty)

Нагадаємо, покази її бренду завжди проходять у незвичній атмосфері. Так, в минулому році на них можна було потрапити тільки за спеціальними запрошеннями. На вході у всіх гостей забирали телефони, так що в мережу не могли потрапити подробиці дійства. Демонструвати новинки барбадоська співачка і бізнесвумен завжди запрошує тільки найкращих моделей сучасності, серед яких Белла і Джіджі Хадід, Ешлі Грем і інші знамениті красуні.

Ірина Шейк, яка завжди ділиться з фоловерами інформацією про нові проекти, поки що не повідомила про цю колаборації. Модель досі збирає думки про свій пост в провокаційному образі з міланського Тижня моди. Як писали ми раніше, Ірина продемонструвала фото, на якому позує з колегами і змусила мережу захоплюватися її красою і розкішним тілом.