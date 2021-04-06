Жіночність і комфорт: стилістка показала, з чим найкраще поєднувати худі навесні і влітку
Худі – предмет гардероба, в якому кожен почувається затишно. Так не хочеться від нього відмовлятися, навіть коли на вулиці весна і літо! Якщо правильно поєднувати худі з іншим одягом, то можна носити різноманітні його варіації хоч кожен день.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Анна Пономаренко.
Худі - це трикотажна або флісова толстовка з капюшоном, іноді - з бічними прихованими кишенями.
"Ви відкриваєте шафу і думаєте: сьогодні одягну щось особливе, наприклад, сукню. Але в процесі щось йде не так і рука автоматично витягує затишно худі і улюблені джинси. З одного боку - цей образ максимально комфортний (буквально - зона комфорту), а з іншого, звичайно, встиг набриднути", - зізналася Пономаренко.
Виявляється, стилістка теж - велика шанувальниця худі і відчуває себе в ньому класно і затишно, за її ж зізнанням.
"Але все ж у цьому сезоні я хочу переосмислити звички останнього року (треники-стайл) і додати більше жіночні елементи, зберігаючи комфорт", - розповіла Ганна і показала яскраві приклади таких поєднань - варіанти комбінацій худі не з джинсами.
Вона додала, що це означає, що потрібно зайнятися змішанням стилів: спортивного (власне, худі), класичного (строгі спідниці та штани), романтичного (сукні і хвилясті спідниці).
Худі з пальто і з брюками
Худі з спідницею і навіть з сукнею. Не бійтеся експериментувати і поєднувати "непоєднуване", наприклад, худі з шовковою сукнею.
Таке поєднання внесе різноманітність і зробить образ яскравим і незабутнім. Жіночність і комфорт цілком можуть поєднуватися, впевнена стилістка. Пора забути про "треніки", але от про худі не можна забувати.
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