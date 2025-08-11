ua en ru
10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениально

Понедельник 11 августа 2025 09:00
10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениально Актеры, которые сыграли самих себя в кино (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Когда актеры выходят за пределы привычных ролей и появляются на экране в роли самих себя, это почти всегда вызывает восторг зрителей. Такие камео добавляют фильму неожиданного шарма, позволяют звездам посмеяться над собственным образом и часто становятся настоящими жемчужинами сюжета.

В этой подборке на РБК-Украина - 10 случаев, когда актеры (и не только) сыграли самих себя в кино, и сделали это настолько остроумно и ярко, что эти моменты запомнились навсегда.

Билл Мюррей - "Зомбилэнд" (2009)

Эпизодическое появление Билла Мюррея в "Зомбиленде" стало, без преувеличения, эталоном для камео, где звезда играет саму себя.

В фильме он появляется в гриме зомби, но вместо того, чтобы затягивать сюжет, его сцена наполняет историю остроумными шутками.

10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениальноКадр из фильма "Зомбиленд"

Каждая реплика актера - маленький комедийный шедевр, а его фирменная спокойная манера подачи лишь усиливает юмор.

Даже его неожиданная сцена смерти превращается в меткую черную шутку, которая прекрасно вписывается в тон фильма.

Киану Ривз - "Всегда будь моим "Возможно" (2019)

Эта романтическая комедия о двух друзьях детства получила настоящий комедийный бонус в виде Киану Ривза.

Когда героиня признается, что встречается с новым парнем, оказывается, что это именно он.

10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениальноКадр из фильма "Всегда будь моим "Возможно"

Камео Ривза уже само по себе могло стать изюминкой, но актер пошел дальше - сыграл гиперболизированную, несколько самовлюбленную версию себя, использовав весь свой шарм и харизму.

Результат - одна из самых смешных сцен фильма и идеальный пример того, как пошутить над собственным образом.

Том Хэнкс - "Симпсоны в кино" (2007)

"Симпсоны" всегда умели интегрировать звезд в свой мир, заставляя их играть вымышленные версии себя.

В полнометражном фильме Том Хэнкс появляется в рекламном ролике нового Большого Каньона - кратера, который появится после уничтожения Спрингфилда.

Это остроумная сатира на то, как власти привлекают знаменитостей для повышения доверия граждан, и одновременно отличный комедийный эпизод.

10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениальноКадр из мультфильма "Симпсоны в кино"

Дэвид Боуи - "Образцовый самец" (2001)

Музыкальная икона Дэвид Боуи сыграл судью в решающем модельном баттле между Дереком и Хензелем.

Его появление идеально подчеркнуло идею фильма о том, что мир мужского моделирования воспринимается слишком серьезно.

Короткая, но яркая сцена с Боуи стала одним из самых удачных кастинг-решений комедии.

10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениальноКадр из мультфильма "Образцовый самец"

Боб Баркер - "Счастливчик Гилмор" (1996)

Известный телеведущий Боб Баркер не просто появляется в фильме, а участвует в комической драке с главным героем на турнире по гольфу.

Эта сцена стала культовой, ведь Баркер в ней полностью разрушает свой имидж доброжелательного телегероя.

Это один из лучших примеров того, как камео может вывести комедию на новый уровень.

10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениальноКадр из фильма "Счастливчик Гилмор"

Том Круз - "Остин Пауэрс: Голдмэмбер" (2002)

Фильм открывается сценой, где звезды Голливуда снимаются в фильме об Остине Пауэрсе.

Том Круз играет самого себя в роли Остина, а компанию ему составляют Гвинет Пэлтроу, Дэнни ДеВито и Кевин Спейси, режиссером выступает Стивен Спилберг.

Это ироничная, яркая и очень звездная сцена, которая отлично задает настроение всему фильму.

10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениальноКадр из фильма "Остин Пауэрс: Голдмэмбер"

Чарлтон Хестон - "Мир Уэйна 2" (1993)

Легендарный актер появляется в фильме всего на несколько секунд, чтобы произнести короткий монолог.

Использовать актера такого масштаба для столь мелкой сцены - смелый и очень смешной ход, который прекрасно вписывается в стиль фильма, полного быстрого юмора и неожиданных шуток.

10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениальноКадр из фильма "Мир Уэйна 2"

Марсель Марсо - "Немое кино" (1976)

Единственная реплика в фильме, где нет диалогов, принадлежит самому известному миму мира - Марселю Марсо.

Это идеальный мета-арт, ведь зрители ожидали увидеть его молчаливым, а он, наоборот, единственный в картине, кто заговорил.

10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениальноКадр из фильма "Немое кино"

Серена Уильямс - "Ножи наголо: Стеклянный лук" (2022)

Камео легендарной теннисистки появляется в неожиданный момент - сначала она просто заставка на экране, но впоследствии начинает взаимодействовать с героями.

Это еще один штрих к картине абсурдного богатства антагониста фильма, который может позволить себе нанять звезду спорта в качестве личного тренера.

10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениальноКадр из фильма "Ножи наголо: Стеклянный лук"

Тоби Магуайр - "Гром в тропиках" (2008)

Во вступительных фейковых трейлерах фильма Тоби Магуайр появляется в образе самого себя в вымышленной драме "Аллея сатаны" вместе с персонажем Роберта Дауни-младшего.

Ирония заключается в том, что актер, известный прежде всего ролью Человека-паука, предстает как серьезный драматический исполнитель. Это один из самых смешных и самых неожиданных моментов всего фильма.

10 звезд, которые сыграли самих себя в кино, и это было гениальноКадр из фильшивого трейлера к фильму "Аллея сатаны"

