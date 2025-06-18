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9 звезд Голливуда, которые никогда не любили РФ и откровенно об этом говорят

Среда 18 июня 2025 09:10
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9 звезд Голливуда, которые никогда не любили РФ и откровенно об этом говорят Голливудские звезды, которые ненавидят Россию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Российская пропаганда любит хвастаться "любовью" мировых звезд ко всему российскому - но реальность совсем другая. Многие известные актеры, музыканты и публичные лица годами откровенно игнорируют эту страну, избегают поездок туда и не сдерживаются в комментариях.

РБК-Украина рассказывает о 9 голливудских знаменитостях, которые никогда не имели теплого отношения к РФ и не собираются это скрывать.

Иен МакКеллен

Иен - знаменитый Гэндальф и открытый гей, известный защитник прав ЛГБТ. Он не скрывает своего возмущения из-за того, что в России приняли закон против "гей-пропаганды".

Маккелен считает такую политику диким регрессом, который ставит страну в ряды отсталых и нетолерантных.

9 звезд Голливуда, которые никогда не любили РФ и откровенно об этом говорятИен Мак-Келлен (фото: instagram.com/ianmckellen)

Он не понимает, как в XXI веке можно так жестко подавлять права сексуальных меньшинств.

"Я знаю, что сейчас происходит в России, и это просто ужасно!" - говорил он еще в 2014 году.

Джордж Клуни

Клуни волнуется из-за того, что Россия вмешалась в события на Майдане в Украине и нарушает суверенитет других стран.

Он считает, что в России до сих пор нет демократии: люди не могут открыто выражать мнения или выходить на акции протеста, потому что власть их жестко подавляет.

По мнению актера, россияне живут в страхе и подавлены, а их общество остается несвободным

9 звезд Голливуда, которые никогда не любили РФ и откровенно об этом говорятДжордж Клуни (фото: Википедия)

Марк Руффало

Знаменитый "Халк" считает Россию страной с варварским мышлением, особенно из-за отношения к ЛГБТ.

Он убежден, что дискриминация сексуальных меньшинств - это верх неразвитости и узкого мировоззрения.

Руффало уважает ЛГБТ-сообщество и считает, что такие взгляды - это признак дикости.

Во время своего визита в Россию он чувствовал сильный контроль и слежку, ощущалось даже "прикосновение охранников КГБ" в самых интимных моментах.

9 звезд Голливуда, которые никогда не любили РФ и откровенно об этом говорятМарк Руффало (фото: Википедия)

Морган Фримен

Фримен четко разделяет простых людей и власть России. Он считает, что виновата в проблемах именно верхушка, которая все еще руководствуется методами КГБ.

Он обвиняет руководство страны в нарушении мирового порядка и прямо заявляет об агрессивной политике Кремля.

Перед выборами Морган принял участие в ролике, где назвал Россию агрессором и призвал всех бороться с этой угрозой.

9 звезд Голливуда, которые никогда не любили РФ и откровенно об этом говорятМорган Фримен (фото: Википедия)

Шер

Звезда с неповторимым голосом и сильным характером Шер открыто критикует отсутствие свободы и прав на самовыражение в России.

Особенно для нее это болезненный вопрос, потому что ее родная дочь решила сменить пол.

Шер поддерживает трансгендерные права и не скрывает своего осуждения в отношении консервативной политики России.

9 звезд Голливуда, которые никогда не любили РФ и откровенно об этом говорятШер (фото: Википедия)

Том Уэйтс

Американский музыкант Том Уэйтс с самого начала отнесся к бывшему СССР с откровенной неприязнью.

В 2003 году он заявил, что ненавидит коммунизм и все, что с ним связано, и не собирается выступать в странах постсоветского пространства.

Он даже назвал людей из этого региона "страшными". Его продюсер иронично заметил, что у каждого есть свои страхи, а у Уэйтса - страх перед русскими.

9 звезд Голливуда, которые никогда не любили РФ и откровенно об этом говорятТом Уэйтс (фото: Википедия)

Кэти Перри

Если большинство звезд хоть как-то объясняют свое отношение, то Кэти Перри просто говорит: "Я не люблю Россию, и все".

Она называла эту страну последним местом, куда хочет поехать, потому что там, по ее мнению, живут "варвары", которые не воспринимают современную культуру и достижения цивилизации.

После визита в 2009 году пришлось извиняться перед фанатами, но лично ее мнение не изменилось.

9 звезд Голливуда, которые никогда не любили РФ и откровенно об этом говорятКэти Перри (фото: instagram.com/katyperry)

Дженнифер Лоуренс

Знаменитая блондинка снялась в нескольких фильмах, связанных с Россией, в частности в ленте "Красный воробей", где играла российскую шпионку.

Сначала она долго колебалась брать эту роль, а впоследствии открыто говорила, что Россия вызывает у нее только негативные ассоциации.

Во время презентации фильма "Мама!" актриса даже попросила российских журналистов покинуть зал.

9 звезд Голливуда, которые никогда не любили РФ и откровенно об этом говорятДженнифер Лоуренс (фото: Википедия)

Ее позиция связана с протестом против жесткой политики Кремля и поддержкой оппозиционных деятелей.

Алисса Милано

Звезда "Все женщины - ведьмы" регулярно поднимает самые болезненные темы: политическое насилие, нарушение прав человека, войны, которые меняют ход истории. И Россия здесь - один из главных фигурантов.

Еще во время ужасных событий в Сирии Милано призвала мир обратить внимание на гуманитарную катастрофу, которую, по ее словам, вызвали совместные действия режима Асада и российской авиации.

"Сотни тысяч мирных жителей бегут от жестокой войны в Сирии. Большинство из них - женщины и дети. Малыши замерзают до смерти. Они пытаются убежать от российских и сирийских бомб", - эмоционально заявила актриса, призывая фолловеров не оставаться в стороне.

9 звезд Голливуда, которые никогда не любили РФ и откровенно об этом говорятАлисса Милано (фото: instagram.com/milano_alyssa)

А с началом полномасштабной войны в Украине Милано стала еще решительнее. Она прямо говорит о необходимости мировой поддержки Украины и не скрывает своей позиции относительно российской агрессии.

В 2023 году Алисса присоединилась к платформе UNITED24 как посол - ее миссия: помощь украинскому образованию, науке и медицинской системе.

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