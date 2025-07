10 звезд, которые покорили Голливуд без знания английского языка

Антонио Бандерас

Испанский актер решил "не портить" впечатление голливудских кастинг-директоров и просто промолчал о своем языковом пробеле.

Его агент заверил режиссера, что Бандерас прекрасно владеет английским, поэтому актера пригласили на встречу в Лондон.

Кадр из фильма "Четыре комнаты"

Позже Антонио шутил, что во время разговора отвечал только "yes" на все вопросы.

Через две недели он уже летел в Нью-Йорк и зубрил реплики исключительно по фонетической "шпаргалке" - так и началась его американская карьера.

Хавьер Бардем

На испанского актера еще в 1990-х обратил внимание Джон Малкович. Тогда Бардем не знал ни одного слова по-английски, но сумел овладеть языком, пока съемки фильма "Танцующая наверху" откладывались по техническим причинам.

Сначала Бардему предлагали второстепенную роль, но благодаря быстрому прогрессу в английском он получил главную.

Кадр из фильма "Та, что танцует наверху"

Марион Котийяр

Француженка привлекла внимание Америки после "Жизни в розовом цвете" (2007).

Как только появились первые предложения из Голливуда, актриса взялась за интенсив: четыре месяца ежедневного изучения английского - и Марион уже снималась в первом англоязычном проекте.

Кадр из фильма "Шпионы-союзники"

Жан Дюжарден

Когда француз получил роль в "Артисте" (2011), вопросов языка почти не возникало: фильм был посвящен эпохе немого кино.

Ни одной реплики - и при этом "Оскар" за лучшую мужскую роль. На тот момент Дюжарден практически не говорил по-английски, но награду вырвал даже у Джорджа Клуни.

Кадр из фильма "Офицер и шпион"

Моника Беллуччи

Сегодня актриса спокойно дает интервью на нескольких языках, хотя когда-то считала себя "безнадежной" в лингвистике.

Первым американским проектом для нее стал "Дракула" (1992) Фрэнсиса Форда Копполы, и английским она тогда почти не владела.

"Я никогда не брала уроков английского. Не знаю, как выучила этот язык", - позже признавалась Моника.

Кадр из фильма "Любовь. Инструкция по использованию"

Ялица Апарисио

Мексиканка без актерского опыта получила главную роль в "Риме" (2018) Альфонсо Куарона и сразу попала в номинацию на "Оскар".

Английский Ялица начала изучать уже после успеха, чтобы закрепиться в Голливуде.

Кадр из фильма "Большое искушение"

Сальма Хайек

"Я не знала английского, у меня не было грин-карты, я не умела водить и ни с кем не могла общаться", - вспоминала актриса в интервью Опре Уинфри (2003).

Несмотря на это, уже через год она сыграла главную роль в ленте "Моя безумная жизнь" (1993).

В 2002-м Хайек получила номинацию на "Оскар" за "Фриду" - и все на английском.

Кадр из фильма "Телохранитель жены киллера"

Арнольд Шварценеггер

Когда 19-летний чемпион-культурист приехал в США, он знал на английском всего пару фраз.

Из-за сильного акцента его первые роли дублировали, но впоследствии именно это произношение стало визитной карточкой "Терминатора" и будущего губернатора Калифорнии.

Кадр из фильма "Терминатор: Генезис"

Пенелопа Крус

Первая испанка-лауреат "Оскара" (за "Вики Кристина Барселона", 2009) шутила, что приехала в Голливуд, зная всего две фразы: "How are you?" и "I want to work with Johnny Depp".

Прошло несколько лет - и актриса уже снималась с Деппом в двух проектах подряд.

Кадр из фильма "Образцовый самец"

Ингрид Бергман

Шведская актриса прибыла в Голливуд, чтобы сыграть в англоязычном римейке собственного фильма "Интермеццо" (1939).

Несмотря на нулевой уровень языка, режиссер Дэвид О. Селзник был в восторге от ее игры и пригласил сниматься.

Английский Бергман учила прямо на площадке - и это не помешало ей стать легендой классического Голливуда.

Кадр из фильма "Осенняя соната"