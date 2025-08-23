ua en ru
16 лет брака! Милла Йовович очаровала романтическими фото с мужем

Суббота 23 августа 2025 21:47
Милла Йовович и Пол Андерсон уже 16 лет в браке
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась в соцсетях трогательными фотографиями со своим мужем Полом Андерсоном по случаю 16-й годовщины свадьбы.

Как сообщает РБК-Украина, актриса в Instagram не только растрогала фото, но и поразила обращением к любимому.

Милла Йовович показала мужа: что о нем известно

На совместных фото в честь годовщины, которую отметили 22 августа, пара позирует на побережье во время заката. Они имеют счастливый и гармоничный вид.

Актриса замужем за английским режиссером Полом Андерсоном, который старше ее на 10 лет. Они познакомились во время работы над фильмом "Обитель зла".

В трогательной заметке звезда призналась, что любимый для нее не просто муж, но и творческий партнер, который дарит поддержку и мотивацию.

"Мне так повезло, что ты у меня есть. Ты лучший человек в моей жизни. Твоя поддержка, бесконечная любовь, разговоры, смех, планирование, постоянное внимание ко мне и нашим удивительным детям... Ты моя мотивация становиться лучше", - написала она.

16 лет брака! Милла Йовович очаровала романтическими фото с мужемКак выглядит муж звезды "Обители зла" (фото: instagram.com/millajovovich)

Что известно о личной жизни Миллы Йовович

Они с мужем поженились в 2009 году. Сейчас воспитывают троих детей: дочерей Эвер, Дешиэль и Ошиан. По словам Миллы, муж является настоящей опорой семьи.

"Ты всегда рядом со мной и нашей семьей. Ты - скала, на которую мы можем опереться, когда заблудимся, и тихое море, которое подталкивает и ведет нас к прекрасным берегам", - поделилась она.

16 лет брака! Милла Йовович очаровала романтическими фото с мужемМилла и Пол (фото: instagram.com/millajovovich)

Актриса не скрывает чувств к возлюбленному. За годы вместе их любовь только окрепла.

"Нам так весело вместе в жизни, на работе и во время долгих поездок на машине! Я очень сильно тебя люблю! Ты - мое все. Спасибо тебе за прекрасную, содержательную жизнь, которую ты помог нам построить вместе", - написала она.

16 лет брака! Милла Йовович очаровала романтическими фото с мужемКак Милла поздравила мужа с годовщиной (фото: instagram.com/millajovovich)

Как Йовович поддержала Украину

Напомним, звезда "Обители зла" имеет украинские корни. Она родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Ее бабушка была из Украины, мама имеет русское происхождение, а отец - черногорское.

Семья эмигрировала в США, когда Милли было 5 лет. С тех пор свою жизнь и карьеру она строила там.

В начале полномасштабного вторжения звезда выразила поддержку украинцам, рассказывая об ужасах, которые переживает народ.

"Я опустошена разрушениями и не могу представить, какое горе сейчас переживает мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними. И оно разбивается за них. И я хочу, чтобы они знали, что я стою с ними", - писала она в октябре 2022 года.

