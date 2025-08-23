5 звезд, которые не только унаследовали богатство, но и приумножили его
В то время как многие селебрити начинали карьеру с трудностей, работая на низкооплачиваемых работах, чтобы достичь успеха, некоторые из известных личностей уже с детства имели все. Родиться в богатой семье - значит иметь фору: влиятельные связи, финансовую поддержку, доступ к лучшим ресурсам и медиа.
РБК-Украина предлагает вспомнить пять знаменитостей, которым богатство и статус родителей помогли быстрее обрести популярность.
Пэрис Хилтон
Светская львица, бизнесвумен и звезда реалити Пэрис Хилтон с детства купалась в роскоши.
Она - правнучка Конрада Хилтона, основателя всемирно известной сети отелей Hilton. Семейное состояние оценивается в миллиарды долларов.
Впрочем, Пэрис не ограничилась только влиянием семьи - она построила собственную империю, в которую входят парфюмерные линейки, мерч, шоу и многочисленные медиапроекты.
И все же ее старт был значительно легче благодаря богатому происхождению.
Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Ким Кардашьян
Сегодня Ким Кардашьян - империя. Но ее путь к славе начался еще с влиятельного отца - Роберта Кардашьяна, известного адвоката по делу О. Дж. Симпсона.
Жизнь в привилегированной семье, где светская жизнь была нормой, дала Ким стартовый капитал - как материальный, так и социальный.
Благодаря популярности семьи, Ким создала собственный бренд, который охватывает косметику, моду, реалити-шоу и бизнес в цифровом пространстве.
Ким Кардашьян (фото: Getty Images)
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол - один из самых известных актеров Голливуда, который получил признание благодаря роли в фильме "Горбатая гора".
За эту работу он получил престижную премию BAFTA и был номинирован на "Оскар".
Однако путь к успеху для Джейка был несколько легче, чем для большинства его коллег, ведь он родился в семье, которая давно имела вес в киноиндустрии.
Джейк Джилленхол (фото: Википедия)
Его отец - режиссер Стивен Джилленхол, а мать - сценаристка Наоми Фонер. Именно в фильмах отца актер и сделал свои первые шаги в профессии.
Сейчас Джилленхол имеет за плечами десятки знаковых ролей, а его состояние, по оценкам, превышает 100 миллионов долларов.
Майли Сайрус
Майли Сайрус получила всемирную славу благодаря роли Ханны Монтаны, а впоследствии - сольной карьере.
Но ее путь в шоу-бизнес начался не с нуля. Ее отец - кантри-певец Билли Рэй Сайрус, чей хит "Achy Breaky Heart" гремел в США еще в 1992 году.
Состояние Билли Рэя превышает 25 миллионов долларов, а связи в индустрии значительно поспособствовали старту Майли.
Майли Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)
Джейден Смит
Сын актера Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит, Джейден Смит имел все ресурсы, чтобы быстро стартовать в кино.
Первую роль он получил в 8 лет - в фильме "В погоне за счастьем", где играл вместе с отцом.
Общее состояние семьи Смитов оценивается в более 470 миллионов долларов. Это дало Джейдену возможность еще с юности свободно развиваться как актеру, модному дизайнеру и музыканту.
Джейден Смит (фото: instagram.com/c.syresmith)
