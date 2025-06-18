62-летний Том Круз получит свой первый "Оскар": за что наградят актера

Американский актер Том Круз спустя 40 лет в кино наконец получит почетный "Оскар".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Американской киноакадемии.

Голливудская звезда этой осенью станет одним из лауреатов почетной награды Американской академии кинематографических искусств и наук.

Престижную награду актеру вручат 16 ноября на церемонии Governors Awards, которая пройдет в зале Ovation Hollywood в Лос-Анджелесе.

В Киноакадемии пояснили, что награждают Круза за "выдающиеся достижения в киноискусстве, значимый вклад в развитие киноиндустрии и многолетнюю преданность профессии".

Кадр из фильма "Топ Ган: Меверик"

Кроме Тома Круза, среди нынешних лауреатов - легендарная актриса, режиссер и хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Винн Томас и певица Долли Партон. Последняя получит гуманитарную премию имени Джина Гершолта.

"В этом году мы чествуем четырех выдающихся личностей, чья карьера оставила неизгладимый след в истории кино и вдохновляет новое поколение художников", - заявила президент академии Джанет Янг.

В течение своей карьеры Том Круз четыре раза номинировался на премию "Оскар" - за роли в фильмах "Рожденный четвертого июля", "Джерри Магуайр" и "Магнолия", а также как продюсер фильма "Топ Ган: Меверик".

Впрочем, пока ни одной статуэтки актер так и не получил.

Кадр из фильма "Мумия"

Актер, дебютировавший в большом кино в начале 1980-х, давно закрепил за собой статус ключевой фигуры в Голливуде.

В его фильмографии - десятки громких хитов: от франшизы "Миссия невыполнима" до культовых "Топ Ган" и "Джерри Магуайр".

По данным Finance Monthly, к 2025 году состояние Круза достигнет 600 миллионов долларов.

Он имеет процент от кассовых сборов, что делает его одним из самых высокооплачиваемых актеров мира.

К слову, в прошлом году аналогичные почетные награды получили режиссер Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт, монтажер Кэрол Литлтон и директор Sundance Institute Мишель Саттер.

Напомним, недавно Том Круз получил официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса за выполнение 16 прыжков с горящим парашютом.

Этот трюк актер выполнил во время съемок завершающей сцены фильма Миссия невыполнима: Финальная расплата.