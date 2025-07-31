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Андрей Лузан рассказал о первом боевом выезде: "Прикол, как изменилась жизнь"

Четверг 31 июля 2025 21:10
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Андрей Лузан рассказал о первом боевом выезде: "Прикол, как изменилась жизнь" Андрей Лузан рассказал о своем первом боевом опыте в ВСУ (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Андрей Лузан из "Львов на Джипе" уже год служит в Вооруженных силах Украины. В новом интервью он поделился впечатлениями от первого боевого выезда в Донецкой области.

Как сообщает РБК-Украина, военнослужащий рассказал о страхе, первых ударах по врагу и трансформации в армии YouTube-каналу Pressing.

Каким был первый боевой выезд Лузана

В январе этого года ему сообщили, что он на сутки едет на дежурство. Вместе с ним был еще один парень.

"И я просто через несколько дней в окопе в Донецкой области. И мы в блиндаже с чуваком. Я говорю: "Прикольно". И такой фончик - сабвуфер кто-то включил типа. Прикол, как изменилась жизнь неожиданно", - поделился впечатлениями он.

Андрей задумывался и о собственной безопасности. Они с побратимом даже оценивали, насколько вырос риск погибнуть.

"Если вокруг тебя нет никакой техники, а там было ее очень мало, то ты в более безопасной ситуации, чем когда там обстреливают "шахедами", потому что это рандом", - отметил он.

Однако страх все же во время первого дежурства чувствовал, ведь зайти и выйти на позиции тоже непросто.

"Да, там какая-то FPV-шечка может полететь. Но потом, я такой, вот первый выезд: "Боже, как здесь стремно. Это война. Ну, это война", - поделился он.

Андрей Лузан рассказал о первом боевом выезде: &quot;Прикол, как изменилась жизнь&quot;Звезда "Львов на Джипе" о первом боевом выезде (скриншот)

Чем занимается Лузан в ВСУ

Он служит в 412 полку Nemesis Сил беспилотных систем, где поражает логистику и силы противника FPV-дронами. таким образом он упрощает задачу штурмовым группам.

Особенно эмоциональным стал первый вылет по живой силе врага. Волнения были безумные.

"У меня сердце фигачило так, что закладывало уши. Просто такие нервы были. На технику там, на пушку какую-то первую залетал - спокойно", - рассказал он.

Труднее всего Лузану было отпустить мысли о страхе ошибки. Это очень мешает во время выполнения заданий.

В конце концов страхи отошли в сторону, ведь враг ежедневно своими атаками по гражданским напоминает, почему его нужно уничтожать.

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