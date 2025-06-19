Антонина Хижняк очаровала редкостными фото с сыном: ему уже 8 лет

В семье украинской актрисы Антонины Хижняк праздник - 19 июня ее сыну Максиму исполнилось 8 лет.

Звезда "Спіймати Кайдаша" поделилась редкими фото с мальчиком и поразила трогательным поздравлением. Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram актрисы.

Как выглядит сын Антонины Хижняк

На новых фото мама и сын искренне улыбаются, обнимаются и веселятся.

"Я до сих пор хочу поднимать его на ручки, кружить и поднимать, как Симбу из "Короля Льва" (собственно, мне кажется, что я ради этого и тренируюсь", - подписала кадры звезда.

Антонина Хижняк показала сына (фото: instagram.com/tonya_actress)

По случаю дня рождения актриса призналась, что появление сына стало для нее настоящей трансформацией.

"Привести в мир нового человека, сотканного из части твоей души и тела, это большая честь, радость и одновременно ответственность", - отметила мамочка.

"Считаю это и стало толчком к дальнейшим изменениям и росту карьеры. Поэтому обязана сыну если не всем, то большинством из тех чудес, которые есть в моей жизни", - добавила она.

В трогательном посте Хижняк рассказала, что может часами общаться с сыном. Как и любая мама, она вынуждена искать ответы на сложные вопросы.

"Мы часами можем говорить обо всем на свете (сейчас привет мамам, которые тоже думают, как отвечать на сложные вопросы простыми словами, особенно перед сном", - поделилась она.

Хижняк нежно поздравила сына (фото: instagram.com/tonya_actress)

Напоследок актриса обратилась к мальчику с теплыми словами. Она пообещала быть рядом и пожелала всего наилучшего в жизни.

"Ты часть большой и любящей семьи. У тебя лучшие бабушки и дедушки, и есть даже две прабабушки! Ты мое сердце, моя душа. Спасибо, что ты у меня есть", - резюмировала звезда.

Что известно о личной жизни Антонины Хижняк

Актриса родилась 28 июля 1990 года в городе Украинка Киевской области. Долгое время жила в Василькове.

Окончила университет театра и кино имени Карпенко-Карого.

Занимается дубляжем, работает в театре и кино. Особую популярность получила благодаря роли Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша".

О личной жизни звезда говорит крайне редко. Как известно, она была замужем за Андреем Якушевым, от которого воспитывает сына.

С 2020 года встречалась с актером Александром Боднаром. Однако спустя три с половиной года эти отношения завершились.