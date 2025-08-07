"Боль не проходит": Виктор Павлик растрогал словами о покойном сыне

Виктор Павлик почтил память умершего сына

"Сегодня 5 лет, как не стало моего сына Павла. Ему было всего 21. Боль не проходит. Люблю. Помню. Скучаю каждый день", - написал артист в сети.

Виктор Павлик показал сына Павла (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Также он опубликовал несколько архивных фото и видео с сыном. На некоторых из них Павел еще совсем маленький - он выходит на сцену вместе со своим звездным отцом.

Что случилось с сыном Виктора Павлика

Павел родился в третьем браке артиста с Ларисой Созаевой, который продлился около 18 лет.

В октябре 2018 года у молодого человека диагностировали саркому, рак позвонков.

На тот момент ему было 19 лет. Болезнь началась стремительно - у него начали неметь ноги, а затем полностью отказали.

Средний сын Виктора Павлика (фото: instagram.com/viktorpavlik)

За два года Павел Павлик прошел около 18 курсов химиотерапии, а также курс лучевой терапии.

Постоянное лечение и наблюдение врачей не помогали, с мая 2020 года ему становилось все хуже.

В июне того же года Павел прекратил лечение, объяснив это тем, что хочет, чтобы его организм восстановился после препаратов и самостоятельно попытался бороться с болезнью.

В конце июля парень попал в больницу, а 7 августа 2020 его мама Лариса Созаева сообщила о смерти сына.

Виктор Павлик со старшим и средним сыном - архивное фото (фото: instagram.com/viktorpavlik)