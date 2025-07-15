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Жена прокурора "засветила" элитное жилье семьи в шоу "Супермама": чем это обернулось

Вторник 15 июля 2025 13:28
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Жена прокурора "засветила" элитное жилье семьи в шоу "Супермама": чем это обернулось Александр Малеев с женой (фото: instagram.com/maleyev)
Автор: Иванна Пашкевич

Шоу "Супермама" снова в центре скандала - на этот раз из-за участницы Анны Малеевой, которая в выпуске похвасталась роскошным имением. Как выяснилось, дом не задекларировал ее муж - заместитель руководителя экологической прокуратуры Александр Малеев. После огласки чиновника наказали.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Суть скандала

В выпуске шоу "Супермама", вышедшем в ноябре 2024 года, Анна Малеева продемонстрировала роскошный семейный дом в Буче площадью 130 квадратных метров, чем невольно разоблачила своего мужа.

Как выяснилось, прокурор не задекларировал аренду этой элитной недвижимости, которая потенциально могла стоить до 3 тысяч долларов в месяц.

Жена прокурора &quot;засветила&quot; элитное жилье семьи в шоу &quot;Супермама&quot;: чем это обернулосьДом Александра Малеева в Буче (скриншот)

Из-за этого инцидента Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров инициировала увольнение Александра Малеева.

Журналисты также установили, что дом расположен на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено.

В то же время именно экологическая прокуратура, в которой работает Малеев, отвечает за контроль таких территорий.

Сама Анна во время шоу заявила, что не знает, сколько стоит арендованное жилье, и добавила, что их семья живет на два города - Киев и Одессу.

Жена прокурора &quot;засветила&quot; элитное жилье семьи в шоу &quot;Супермама&quot;: чем это обернулосьДом Александра Малеева в Буче (скриншот)

Впоследствии стало известно, что чиновник не задекларировал еще и расходы на роды жены в США.

Она отправилась за границу на 35-й неделе беременности, чтобы родить дочь, которая автоматически получила американское гражданство.

По словам женщины, она оплатила только перелет, а остальные расходы якобы были покрыты "правительством иностранного государства".

Жена прокурора &quot;засветила&quot; элитное жилье семьи в шоу &quot;Супермама&quot;: чем это обернулосьАнна Малеева в шоу "Супермама" (скриншот)

Интересным оказался и состав участниц выпуска: кроме нынешней жены прокурора, в шоу приняла участие и его бывшая - Татьяна.

Она сообщила, что Александр арендует для нее квартиру стоимостью 15 тысяч гривен и ежемесячно выплачивает на детей еще 30 тысяч.

Жена прокурора &quot;засветила&quot; элитное жилье семьи в шоу &quot;Супермама&quot;: чем это обернулосьАлександр Малеев с детьми (фото: instagram.com/maleyev)

Эти расходы также не были указаны в его декларации.

Согласно документам за 2024 год, прокурор декларировал две квартиры в Одессе (43,7 и 28,9 м²), нежилое помещение (101,7 м²), а также арендованные объекты в Одессе (73,4 м²) и Киеве (48,3 м²).

В апреле супруги завершили строительство еще одного жилья в Одессе. В декларации также указаны автомобили: Hyundai Santa FE 2013 года и арендованный Ford Fiesta того же года. Автомобиль жены - NISSAN TEANA 2008 года выпуска.

В комментарии к ситуации Александр Малеев заявил, что дом в Буче принадлежит родственникам и был лишь "одолжен" для участия в шоу.

Дом Александра Малеева в Буче (скриншот)

Он также отметил, что как нынешняя, так и бывшая его избранницы зарабатывают самостоятельно, а его участие в "Супермаме" имело целью привлечь внимание к теме соотцовства и поддержать книжный проект бывшей жены.

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При написании материала использовались следующие источники: slidstvo.info, Instagram Александра Малеева.

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