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"Думала, что никогда не будет детей": Алла Волкова призналась, как отреагировала на свою беременность

Понедельник 30 июня 2025 13:00
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"Думала, что никогда не будет детей": Алла Волкова призналась, как отреагировала на свою беременность Алла Волкова (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Украинская стендап-комикесса Алла Волкова, которая стала мамой 1 апреля, вспомнила свои мысли и реакцию на беременность. Она и ее возлюбленный, юморист Богдан Боярин, думали, следует ли им оставлять ребенка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Алла рассказала в новом выпуске подкаста Рамины Эсхакзай "30+".

Как Волкова узнала о беременности

"Мы не готовились, это так случилось. Я же говорю, "Говорить Україна". Я вообще до какого-то определенного периода своей жизни была чайлдфри и вообще не хотела детей. И я даже думала, что у меня никогда не будет детей, мне было с этим окей, потому что была какая-то такая логика, что в этом мире и так очень много деток без родителей", - призналась Волкова.

"Если когда-то у меня появится желание стать мамой, то я бы спокойно взяла ребенка из детского дома и подарила ему счастливую жизнь, насколько это возможно. Но когда мы узнали, что беременны, у нас была смешная история. Потому что я была в панике, а Богдан сказал: "Если это от меня, то иди спать", - также рассказала она.

Юмористка быстро поняла, что забеременела. Еще до теста она чувствовала это на физическом уровне. Потом, когда Алла рассказала о беременности своему избраннику, они решали, что делать дальше.

Алла Волкова зізналася, чому хоче зменшити груди і які уколи краси робитьВолкова стала мамой 1 апреля 2025 года (фото: instagram.com/fkudz)

"Мы думали, что делать: оставлять ребенка или нет, потому что мне бы хотелось, чтобы ребенок рос в полной семье. Потому что я росла без папы и это очень сильно повлияло как на меня, так и на моих сестер в будущем. Поэтому мне кажется, что для ребенка очень важно, чтобы двое родителей принимали участие в воспитании", - пояснила Алла.

"И переносить ответственность на Богдана, не спросив его мнение, это эгоистично и это неправильно. Поэтому конечно, что я больше переживала еще от него, потому что от себя, когда я об этом узнала, меня это не испугало", - отметила она.

В тот момент Волкова подумала, что может стать классной мамой. Но она не хотела перекладывать свое желание родить ребенка на партнера.

"Надо же думать, что у этого ребенка должен быть папа. Если папа не хочет участвовать в воспитании, это потом может сказаться, точно скажется, на его будущем. А мне бы не хотелось наносить ребенку травмы из-за своего эгоизма. Это очень-очень тупо", - рассказала Алла.

Сейчас же стендаперка отмечает, что не хотела откладывать вопрос материнства на потом. По словам Волковой, она понимала, что уже лучше не "тянуть".

"Давайте понимать, что мне 31 год и с каждым годом, как бы там ни было, все равно забеременеть становится труднее и труднее. И это для здоровья твоего тяжелее, и для ребенка это может иметь, я думаю, тоже какие-то последствия. То есть а куда дальше тянуть", - пояснила Алла.

"Когда тебе еще 20 - конечно, ты можешь принимать какой-то выбор. Но в 30 ты уже думаешь: "Да, а потом я вообще смогу или не смогу?". Для меня это было что-то такое типа как не последний вагон, а где-то 18-й из 23", - добавила она.

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