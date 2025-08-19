ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Джеджула решился на пластику лица: что изменил в себе шоумен (фото)

Вторник 19 августа 2025 20:10
UA EN RU
Джеджула решился на пластику лица: что изменил в себе шоумен (фото) Андрей Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула признался, что недавно сделал пластическую операцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Что изменил в себе Джеджула

О пластике шоумен начал говорить только сейчас, хотя само вмешательство произошло еще весной.

Джеджула объяснил, что, учитывая специфику работы в кадре, вынужден тщательно следить за внешностью.

По словам ведущего, несмотря на ежедневный уход и упражнения для лица, есть вещь, которая требовала более радикального подхода - это нависшие верхние веки.

"Годы - они берут свое. Я решил немного подшаманить верхние веки. Поскольку я работаю на телевидении, сцене и так далее, немного важно беречь каким-то образом молодость. Я могу делать кучу упражнений с лицом, я всем этим занимаюсь, у меня есть упражнения ежедневные, но я точно ничего не могу сделать с веками верхними", - рассказывал Андрей на своем YouTube-канале "DJEDJULA TV".

Таким образом ведущий решился на блефаропластику - процедуру, позволяющую убрать нависание верхних век и освежить взгляд.

Он также показал некоторые кадры из процесса вмешательства. Операция прошла успешно, и хоть некоторое время пришлось ограничить активность, в частности в спорте, шоумен придерживался всех рекомендаций врачей.

Андрей Джеджула сделал блефаропластику (скриншот)

На период восстановления Андрей носил солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза.

Сегодня же результат заметен на его новых фотографиях - внешность Джеджулы стала заметно свежее.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Джеджула Звезды шоу-бизнеса Пластическая операция
Новости
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия