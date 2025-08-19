Джеджула решился на пластику лица: что изменил в себе шоумен (фото)
Украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула признался, что недавно сделал пластическую операцию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
Что изменил в себе Джеджула
О пластике шоумен начал говорить только сейчас, хотя само вмешательство произошло еще весной.
Джеджула объяснил, что, учитывая специфику работы в кадре, вынужден тщательно следить за внешностью.
По словам ведущего, несмотря на ежедневный уход и упражнения для лица, есть вещь, которая требовала более радикального подхода - это нависшие верхние веки.
"Годы - они берут свое. Я решил немного подшаманить верхние веки. Поскольку я работаю на телевидении, сцене и так далее, немного важно беречь каким-то образом молодость. Я могу делать кучу упражнений с лицом, я всем этим занимаюсь, у меня есть упражнения ежедневные, но я точно ничего не могу сделать с веками верхними", - рассказывал Андрей на своем YouTube-канале "DJEDJULA TV".
Таким образом ведущий решился на блефаропластику - процедуру, позволяющую убрать нависание верхних век и освежить взгляд.
Он также показал некоторые кадры из процесса вмешательства. Операция прошла успешно, и хоть некоторое время пришлось ограничить активность, в частности в спорте, шоумен придерживался всех рекомендаций врачей.
Андрей Джеджула сделал блефаропластику (скриншот)
На период восстановления Андрей носил солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза.
Сегодня же результат заметен на его новых фотографиях - внешность Джеджулы стала заметно свежее.
Вас может заинтересовать:
- Алла Волкова призналась, почему хочет уменьшить грудь и какие уколы красоты делает
- Что на самом деле меняла в своей внешности Линдси Лохан
- Жена Кошевого заговорила о пластической операции