ua en ru
Пн, 16 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В главных ролях - реальные бойцы ГУР: что нужно знать об украинском триллере "Кіллхауз"

Понедельник 16 июня 2025 18:36
UA EN RU
В главных ролях - реальные бойцы ГУР: что нужно знать об украинском триллере "Кіллхауз" Кадр из фильма "Кіллхауз"
Автор: Полина Иваненко

Уже осенью выйдет украинский боевик "Кіллхауз", снятый по мотивам реальной спецоперации. Фильм, в котором снялись реальные военные, не только напомнит миру о полномасштабной войне РФ против Украины, но и покажет невероятную историю спасения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Facebook ГУР.

Что известно о фильме "Кіллхауз"

Боевик, премьера которого запланирована на 20 ноября 2025 года, расскажет о реальной истории первого в мире спасения дронами. В фильме известный американский журналист попадает в эпицентр спасательной операции, которую проводит спецподразделение 3 ОШБр, СБУ и ГУР.

"Задачей операции было вытащить раненую супружескую пару с перекрестка на оккупированной территории, где их автомобиль попал под бешеный обстрел врага. Однако все чрезвычайно усложняется, когда выясняется, что на кону - жизнь еще одного человека: 14-летней дочери журналиста, которая оказалась в заложниках у врага", - говорится в описании к трейлеру.

"Журналист, который еще недавно был наблюдателем событий, происходящих в Украине, очень быстро становится их главным героем. Россияне требуют обменять его на девочку, а операция получает мировую огласку при участии спецслужб США, превращаясь в отчаянную борьбу за жизнь", - также отмечается в аннотации.

Особенностью фильма является привлечение реальных военнослужащих и ветеранов Сил обороны Украины, в частности:

  • 3 ОШБр
  • СБУ (ЦСО "А")
  • ГУР
  • военного сообщества.

Автором и режиссером ленты стал Любомир Левицкий.

И недавно, как сообщили в ГУР, представитель Международного легиона ГУР МО Украины Владимир раскрыл эксклюзивные детали создания кинотриллера "Кіллхауз", в разговоре с Дженни Клочко для подкаста "Ukrainian Jenny meets".

По его словам, 90% актерского состава фильма - действующие военнослужащие, в частности легионеры военной разведки, которые играют самих себя.

"Одна из целей почему мы должны создавать медиа, снимать кино, заниматься всеми этими процессами - это написать историю о нас для будущего", - отметил военный.

По словам защитника Украины, фиксация истории в кинематографе - важное дело для будущих поколений борцов за свободу и справедливость.

"Я понимаю, что создание фильмов, художественных или документальных, таких как "Одного літа в Україні", "Білий ворон" об украинском снайпере, или "Кіллхауз", который сейчас снимает режиссер Любомир Левицкий, - это как снимок того, что сейчас происходит", - пояснил Владимир.

"Через 10, 12 или 15 лет молодые ребята, следующие поколения смогут посмотреть эти фильмы. Конечно, они не выяснят всех деталей о каждой битве или кампании, для этого надо будет читать исторические книги, но они смогут почувствовать эмоцию", - добавил он.

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
ГУР фильмы Война в Украине
Жизнь
Нет билетов на поезд? УЗ купит их за вас - как включить функцию в приложении
Нет билетов на поезд? УЗ купит их за вас - как включить функцию в приложении