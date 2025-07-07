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"Хроніки Сили": Бадоев и Навроцкая показали эскизы комикса о Хорте

Понедельник 07 июля 2025 19:44
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"Хроніки Сили": Бадоев и Навроцкая показали эскизы комикса о Хорте Алан Бадоев и Ольга Навроцкая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая, которые стали авторами фэнтези-вселенной "Хроніки Сили", представили эскизы первых страниц будущего комикса, посвященного главному герою их саги

О чем новый комикс, рассказывает РБК-Украина.

Что известно про "Хроніки Сили"

Выпуск комикса запланирован на 2026 год, а недавно уже был открыт предзаказ на роман "Хорт. Перший характерник".

"Это совсем другой космос возможностей и выразительности. Нам удалось собрать мощную команду для создания этого комикса. И это - наша большая победа, ведь для нас важно поощрять как можно больше молодых, талантливых и одаренных специалистов. Уже совсем скоро мы поделимся составом команды и расскажем больше о каждом ее участнике", - рассказал Бадоев.

Эскизы комикса о Хорте (фото: пресс-служба)

Роман "Хорт. Пеший характерник", выйдет циклом в три книги. Эта история объединит в себе мифы, историю, фантазию и магию, "сплетая корни и настоящее в новый украинский эпос".

"Генеральные медиапартнеры проекта - 1+1 media и канал 1+1 Украина. Напомним, ранее команда Бадоева и Навроцкой получила грант от Украинского культурного фонда на разработку сценария первой серии экранизации романа, а также на создание анимационного трейлера и музыкального сопровождения к нему", - также отметили в пресс-службе.

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