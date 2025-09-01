Jerry Heil идет на "Евровидение"? Звездный продюсер требует отменить Нацотбор

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из его Facebook .

Jerry Heil поедет на "Евровидение-2025"?

Так, Ясинский заявил, что Яна (настоящее имя певицы) уже начала "прогрев" до того, что может податься на Нацотбор. И именно поэтому, считает продюсер, этот конкурс нужно "отменить".

"Очевидно, что справедливо к таланту Яны и честно к государственному бюджету будет в этом году отменить отбор. Мощная кампания участия Джерри Хейл на "Евровидении" уже началась и ее уровень подсказывает, что с ресурсами проблем нет. Песня, которая уже выглядит как топ заявка, не является таковой и конкурсная появится позже. Все это прогрев, а Дворец спорта - вишенка на победном торте", - написал Михаил.

"Каковы, профессиональность, талант всех задействованных в этом проекте - бесспорен и все слишком предсказуемо. И конкурировать с этой машиной молодым талантам просто невозможно. А если и есть что-то или кто-то, чего/кого мы не можем знать, то пусть оно/он/она пройдет сложный, длительный и интересный путь Яны", - добавил он.

Пост Ясинского (скриншот)

По словам Ясинского, Джерри "уже 7 лет среди топов" и "относится к новой волне украинской музыки", потому что стала одной из "первых ласточек нового поколения".

"И, возможно, именно поэтому, Яна имеет право получить это проявление уважения к ее работе и таланту. Поэтому, считаю, что надо просто принять решение, что едет абсолютно достойный и подготовленный исполнитель. Более того, который понравился евроаудитории, его запомнили и он уже имеет там определенную фан-базу", - отметил продюсер.

Если же этого не произойдет, считает Ясинский, все это будет выглядеть, будто площадка для "открытия молодых талантов". Но есть вариант, что все изменится.

"Это будет выглядеть как фарс. Ну, или если "Суспільне" уговорит выйти на сцену отбора Монатика или ONUKA, или Дорофееву. Так будет честно. Но мы же хорошо знаем, что так не будет. Напомню, что только организация отбора в среднем стоит государству 10 млн. гривен", - резюмировал он.

Сама Jerry Heil информацию о "Евровидении" пока никак не комментирует. Напомним, в 2024 году она и рэперша Alyona Alyona участвовали в песенном конкурсе с треком "Teresa & Maria". Они заняли третье место.