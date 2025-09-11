Екатерина Кузнецова назвала причину расставания с женихом-россиянином

Украинская актриса Екатерина Кузнецова впервые раскрыла подробности расставания с женихом Максимом Аплиным, с которым прожила почти 8 лет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом звезда рассказала в интервью Маричке Падалко.

Что Кузнецова сказала о разрыве с женихом

Она отметила, что причиной расставания стали не измена или скандалы, а расстояние и обстоятельства, которые оказались сильнее чувств.

По словам актрисы, их отношения строились в разных странах. Она жила между Киевом и Барселоной, а он - между Тенерифе и Шри-Ланкой.

Сначала разлука длилась не более двух-трех месяцев, но впоследствии паузы во встречах начали увеличиваться до 6-7 месяцев.

"Это не является нормой. Он очень хотел сюда приехать, сделать документы, чтобы там как-то, но невозможно", - отметила она.

Екатерина объяснила, что Аплин всегда уважал ее стремление работать. Он понимал, что она будет получать предложения и снова уезжать. В конце концов пришлось делать выбор.

"Я никогда не сделаю выбор в пользу Шри-Ланки, конечно, потому что я не человек этого острова. Да и просто понимаю, что не смогу не приезжать в Украину", - пояснила она.

Кузнецова о разрыве с женихом (фото: instagram.com/katykino)

Актриса подчеркнула, что разрыв прошел без скандалов или какой-то грязи, однако все равно он был болезненным.

"Много ситуаций моделировали, как нам лучше сделать, потому что очень трудно расходиться, когда нет грязи, когда нет третьего лица", - заявила Кузнецова.

"Просто есть обстоятельства, которые мы не можем уладить. У меня работа, которая расписана на полгода. У него своя ответственность мужская. Мы устали искать что-то", - добавила она.

Звезда добавила, что с экс-женихом сохраняет теплые отношения. В то же время отметила, что пережить сложные эмоции после разрыва помог переезд в Барселону.



Что известно об отношениях Кузнецовой

О разрыве с мужем она сообщила в июле этого года. Они познакомились в 2017 году, а уже через четыре года они обручились. Жениться официально влюбленные не спешили.

С начала полномасштабного вторжения они осудили российское вторжение в Украину. Екатерина разорвала связи с Россией и начала больше работать в родной стране.